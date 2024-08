Η πρωθυπουργός του Μπανγκλαντές Σέιχ Χασίνα παραιτήθηκε, μετέδωσε το CNN επικαλούμενο πληροφορίες.

H Σέιχ Χασίνα επιβιβάσθηκε σε στρατιωτικό ελικόπτερο με προορισμό την Ινδία, σύμφωνα με πληροφορίες της Prothom Alo Daily.

Παράλληλα, χιλιάδες διαδηλωτές επέδραμαν κατά της πρωθυπουργικής κατοικίας στην Ντάκα, μετέδωσε η τηλεόραση.

Ο αρχηγός του στρατού του Μπανγκλαντές στρατηγός Γουάκερ-Ουζ-Σαμάν ανακοίνωσε στο τηλεοπτικό του διάγγελμα ότι «θα σχηματίσει προσωρινή κυβέρνηση» μετά την παραίτηση της πρωθυπουργού Σέιχ Χασίνα, η οποία εγκατέλειψε την χώρα.

«Θα σχηματίσουμε προσωρινή κυβέρνηση», δήλωσε ο στρατηγός στο πλαίσιο του διαγγέλματος που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Η πρωθυπουργός του Μπανγκλαντές Σέιχ Χασίνα εγκατέλειψε την κατοικία της στην Ντάκα και μετακινήθηκε σε «ασφαλή τοποθεσία», έγινε γνωστό από πηγή του περιβάλλοντός της.

Λίγη ώρα πριν, ένας από τους συμβούλους της δήλωσε στο AFP (Γαλλικό Πρακτορείο) ότι η παραίτησή της αποτελεί «ενδεχόμενο», έναν μήνα μετά την έναρξη των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων κατά τις οποίες έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 300 διαδηλωτές.

«Η κατάσταση είναι τέτοια που (η παραίτηση) αποτελεί ενδεχόμενο, αλλά δεν ξέρω αν θα πραγματοποιηθεί», δήλωσε ο μη κατονομαζόμενος σύμβουλος της πρωθυπουργού.

Παράλληλα, ο αρχηγός του στρατού του Μπανγκλαντές, που αναμένεται να απευθύνει διάγγελμα σε λίγο, συνομιλεί με εξωστρατιωτικούς παράγοντες για την κατάσταση στην χώρα, δήλωσε στρατιωτικός αξιωματούχος.

Την ίδια στιγμή, ο γιος της πρωθυπουργού απευθύνει έκκληση στις δυνάμεις ασφαλείας του Μπανγκλαντές να εμποδίσουν οποιαδήποτε κατάληψη της εξουσίας.

«Υποχρέωσή σας είναι να εγγυηθείτε την ασφάλεια του λαού και της χώρας μας, καθώς και την προστασία του Συντάγματος», δηλώνει σε ανάρτησή του στο Facebook απευθυνόμενος στις δυνάμεις ασφαλείας ο πολιτικός και επιχειρηματίας με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες προσθέτοντας ότι «δεν πρέπει να επιτρέψουν σε μη εκλεγμένη κυβέρνηση να αναλάβει την εξουσία ούτε για ένα λεπτό».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε ότι «η κατάσταση είναι πολύ ευμετάβλητη. Τι συμβαίνει, ούτε εγώ ξέρω».

Ο απολογισμός των διαδηλώσεων στο Μπανγκλαντές έφθασε σήμερα τους τουλάχιστον 300 νεκρούς, αφού 94 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες, Κυριακή, σε συγκρούσεις ανάμεσα σε διαδηλωτές και υποστηρικτές της κυβέρνησης, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο απολογισμός αυτός βασίζεται στα στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί από την αστυνομία, αξιωματούχους και γιατρούς σε νοσοκομεία.

Οι νέες συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία και οπαδούς του κυβερνώντος κόμματος γίνονται λόγω του αμφιλεγόμενου συστήματος προσλήψεων με ποσοστώσεις στον δημόσιο τομέα.

Χθες ήταν μια από τις φονικότερες μέρες στο Μπαγκλαντές αφότου ξεκίνησαν οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις με τον υπουργό Εσωτερικών της χώρας να επιβάλει πανεθνική απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 18:00 τοπική ώρα.

