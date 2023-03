Μπανγκλαντές: Άστεγοι χιλιάδες πρόσφυγες μετά την πυρκαγιά στον καταυλισμό τους

Περισσότεροι από 12.000 πρόσφυγες της μουσουλμανικής μειονότητας των Ροχίνγκια έμειναν άστεγοι μετά την πυρκαγιά που κατέστρεψε έναν καταυλισμό τους στο Κοξ Μπαζάρ στο νοτιοανατολικό Μπανγκλαντές, ανακοίνωσε ο ΟΗΕ.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNCHR) επεσήμανε ότι περισσότερα από 2.000 καταλύματα και περισσότερες από 90 εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων νοσοκομεία και κέντρα εκπαίδευσης, καταστράφηκαν από την πυρκαγιά της Κυριακής.

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες Ροχίνγκια ζουν σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς στο Κοξ Μπαζάρ, οι περισσότεροι από τους οποίους έφυγαν από τη Μιανμάρ για να γλιτώσουν από τις διώξεις του στρατού το 2017.

Οι αρχές του Μπανγκλαντές ερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς, δήλωσε ο Μιζανούρ Ράχμαν επιθεωρητής αρμόδιος για τους πρόσφυγες. «Μόλις λάβουμε την έκθεση, θα είναι ξεκάθαρο αν επρόκειτο για δολιοφθορά ή όχι», επεσήμανε.

