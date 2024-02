Μπάκιγχαμ: Με καρκίνο διαγνώστηκε ο βασιλιάς Κάρολος

Σε ανακοίνωσή του το παλάτι του Μπάκιγχαμ αναφέρει ότι ο βασιλιάς της Βρετανίας Κάρολος διαγνώστηκε με καρκίνο και πως ξεκίνησε «τακτικές θεραπείες» για την αποκατάσταση της υγείας του.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωσή αναφέρεται ότι «κατά τη διάρκεια της πρόσφατης νοσηλείας του βασιλιά για καλοήθη υπερπλασία του προστάτη, διαπιστώθηκε ένα διαφορετικό θέμα ανησυχίας. Οι επακόλουθες διαγνωστικές εξετάσεις εντόπισαν μια μορφή καρκίνου», χωρίς να διευκρινίζεται το είδος.

«Η Αυτού Μεγαλειότητα ξεκίνησε σήμερα ένα πρόγραμμα τακτικών θεραπειών, κατά τη διάρκεια της οποίας οι γιατροί του έχουν συμβουλεύσει να αναβάλει τις δημόσιες υποχρεώσεις. Καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Αυτού Μεγαλειότητα θα συνεχίσει να ενημερώνεται για τη διεκπεραίωση γραφειοκρατικών ζητημάτων».

Όπως επισημαίνει ο βασιλιάς «παραμένει απόλυτα θετικός όσον αφορά τη θεραπεία του και προσβλέπει στην επιστροφή του στα δημόσια καθήκοντα του το συντομότερο δυνατό».

Το Μπάκιγχαμ δεν αναφέρει τον τύπο καρκίνου με τον οποίον έχει διαγνωστεί πως πάσχει ο Βασιλιάς. Ωστόσο, εξηγούν πως επέλεξε να μοιραστεί τη διάγνωσή του για να αποτρέψει τις εικασίες και επειδή ελπίζει ότι μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση του κοινού για όσους νοσούν με καρκίνο.

Πάντως, πηγή που επικαλείται το Reuters ενημέρωσε πως δεν πρόκειται για καρκίνο του προστάτη, αλλά διαγνώστηκε στο πλαίσιο των πρόσφατων ιατρικών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε ο 75χρονος μονάρχης για την επέμβαση που έκανε στον προστάτη.

«Εύχομαι στην Αυτού Μεγαλειότητα περαστικά και να έχει μια πλήρη ανάρρωση», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ.

Στην ανακοίνωσή του προστίθεται ότι εκφράζει σιγουριά πως «θα επιστρέψει άμεσα και καλά στην υγεία του και πως όλη η χώρα του εύχεται περαστικά».

Wishing His Majesty a full and speedy recovery.



I have no doubt he’ll be back to full strength in no time and I know the whole country will be wishing him well. https://t.co/W4qe806gmv