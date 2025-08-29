Μπαϊρού για δημόσιο χρέος: Αν δεν αλλάξει κάτι στη χώρα «το πλοίο θα βουλιάξει»

Τον κίνδυνο σοβαρής κρίσης για τη Γαλλία επανέλαβε ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος για να δώσει το μέγεθος του κινδύνου προειδοποίησε με έμφαση ότι «αν δεν αλλάξει κάτι, το πλοίο θα βουλιάξει».

«Ούτε διαστρεβλώνω, ούτε υπερβάλλω, ούτε δραματοποιώ (...) Ο μέγιστος κίνδυνος είναι να μην κάνουμε τίποτα», τόνισε ο Φρανσουά Μπαϊρού, επισημαίνοντας ότι «το βάρος του χρέους θα φτάσει τα 67 δισ. ευρώ φέτος και θα ξεπεράσει τα 100 δισ. το 2029, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο».

Μιλώντας σε εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα, ο Γάλλος πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη για εθνική συναίνεση στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2026, που προβλέπει εξοικονομήσεις ύψους 44 δισ. ευρώ και επισήμανε με δραματικό τόνο: «Είμαστε σε ένα σκάφος με τρύπα στο κύτος. Το νερό μπαίνει και το βαραίνει. Δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα της χώρας απλώς διαμαρτυρόμενοι, προκειμένου να μείνουν όλα ίδια».

🔴 François Bayrou (@bayrou) s'exprime à la foire de Châlons



🗣️ "La situation est grave et urgente (...) Le recours perpétuel à la dette n'est pas une solution." pic.twitter.com/Aa5ckTQ2eX — LCI (@LCI) August 29, 2025

Για το στόχο εξοικονόμησης 44 δισ. ευρώ το επόμενο έτος, υπογράμμισε ότι «αυτό είναι το πρώτο βήμα που θα μας επιτρέψει να επιστρέψουμε στο όριο όπου το χρέος θα σταματήσει να αυξάνεται σε τέσσερα χρόνια», εκτιμώντας ότι το όριο αυτό αντιστοιχεί σε δημόσιο έλλειμμα λίγο κάτω από το 3% του ΑΕΠ.

Ο πρωθυπουργός κατηγόρησε κόμματα διαφορετικών κατευθύνσεων που δηλώνουν ότι θα καταψηφίσουν την κυβέρνησή του, μιλώντας για «μια συμμαχία όσων μισούν ο ένας τον άλλον, με στόχο να προκαλέσουν την πτώση της κυβέρνησης» και «την αταξία και το χάος που ήδη γνωρίσαμε και που κάποιοι επιδιώκουν να επαναφέρουν».

Ο Μπαϊρού προειδοποίησε ακόμα ότι η περαιτέρω διόγκωση του δημοσίου χρέους θα επιβαρύνει τις επόμενες γενιές. «Το χρέος είναι η σκλαβιά των νέων», είπε, κάνοντας λόγο για αύξηση «κατά 5.000 ευρώ κάθε δευτερόλεπτο».

«Υπάρχουν δύο κατηγορίες που θα πληρώσουν: όσοι εργάζονται και οι νέοι που έρχονται. Σε αυτούς ρίχνουμε το βάρος της αμέλειας των αποφάσεων που πήραν οι διαδοχικές κυβερνήσεις και που ενέκρινε ο γαλλικός λαός. Αυτοί είναι τα θύματα», σημείωσε.