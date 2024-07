Ανάλυση New York Times

Μετά το επεισοδιακό debate της 27ης Ιουνίου, τα βλέμματα στράφηκαν στην έκτακτη συνέντευξη Τύπου που έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στο πλαίσιο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, κατά την οποία διαβεβαίωσε πως θα παραμείνει στην κούρσα για την προεδρία.

Στόχος του Μπάιντεν ήταν να πείσει για την ικανότητά του να διατηρήσει το αξίωμά του αλλά και να διαβεβαιώσει ότι μπορεί να κερδίσει τον Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές του Νοεμβρίου.

Έτσι, οι New York Times σε ανάλυσή τους, σκιαγραφούν την επίδοση του Μπάιντεν στη συνέντευξη, ο οποίος αντιστέκεται σθεναρά σε πιέσεις, Δημοκρατικών και μη, για να τερματίσει την υποψηφιότητά του.

Συγκεκριμένα, αναφέρουν πως ο Τζο Μπάιντεν «σκόνταψε» από νωρίς, αλλά προσπάθησε να φανεί στιβαρός απέναντι στις ερωτήσεις σχετικά με την ικανότητά του να συνεχίσει την εκστρατεία του. Δυσκολεύτηκε να διατυπώσει μια συνεκτική υπόθεση για την υποψηφιότητά του, παρόλο που υπερασπίστηκε σθεναρά το ιστορικό του και έδειξε ότι κατέχει καλά την εξωτερική πολιτική.

Τα πέντε συμπεράσματα

1. Είπε ότι δεν αποσύρεται

Αρχικά, ο Μπάιντεν υποσχέθηκε να παραμείνει στην προεδρική κούρσα. «Είμαι αποφασισμένος να είμαι υποψήφιος», δήλωσε. Απέρριψε τις δημοσκοπήσεις που τον εμφανίζουν να χάνει από τον Τραμπ και επέμεινε: «Πιστεύω ότι είμαι ο καταλληλότερος για να κάνω τη δουλειά». Παραδέχθηκε όμως επίσης ότι το πρόγραμμα της προεδρίας έχει γίνει πρόκληση. «Απλά πρέπει, απλά, να βάλω λίγο περισσότερο ρυθμό στον εαυτό μου».

Πριν από το ντιμπέιτ, είπε, το πρόγραμμά του ήταν γεμάτο και έκανε το «ηλίθιο λάθος» να ταξιδέψει πολύ και να ξενυχτήσει πολύ πριν από το ντιμπέιτ. Ο κ. Μπάιντεν κατηγόρησε επίσης το επιτελείο του για τις γεμάτες ημέρες. «Αγαπώ το επιτελείο μου», είπε ο κ. Μπάιντεν. «Αλλά προσθέτουν πράγματα. Προσθέτουν πράγματα όλη την ώρα στο τέλος».

Asked about reporting that Biden told Governors he should go to bed earlier and not do event after 8pm: "that's not true. what I said was instead of my every day starting at 7 and going to bed at midnight, it'd be smarter for me to pace myself a little more." pic.twitter.com/EdwuoFjwtt — Alex Thompson (@AlexThomp) July 12, 2024

2. Δύσκολη αρχή

Η απάντηση του Μπάιντεν στην πρώτη ερώτηση περιείχε το είδος του ατοπήματος που έχει προκαλέσει ανησυχία στους Δημοκρατικούς. Ερωτηθείς σχετικά με την ικανότητα της αντιπροέδρου Καμάλα Χάρις να νικήσει τον κ. Τραμπ, ο κ. Μπάιντεν είπε ότι «δεν θα επέλεγε την αντιπρόεδρο Τραμπ για αντιπρόεδρο αν πίστευα ότι δεν είχε τα προσόντα να γίνει πρόεδρος».

Επίσης, ξέφυγε απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, λέγοντας ότι ακολουθεί τις συμβουλές του αρχηγού του -που είναι ο πρόεδρος- πριν διορθωθεί και αναφερθεί στους ανώτερους στρατιωτικούς διοικητές του. Ως επί το πλείστον, ωστόσο, απέφυγε τα είδη των παρατεταμένων, επώδυνων στιγμών που βίωσε κατά τη διάρκεια του ντιμπέιτ, κατά τις οποίες αδυνατούσε να ολοκληρώσει μια σκέψη, ακόμη και όταν κατά καιρούς περιπλανιόταν στις απαντήσεις του.

BREAKING: Joe Biden just called Trump his Vice President when asked about Kamala Harris, "I wouldn't have picked Vice President Trump if he wasn't qualified to be Vice President pic.twitter.com/hinD1Mxa1R — George (@BehizyTweets) July 11, 2024

3. Έδειξε να γνωρίζει την εξωτερική πολιτική

Απέναντι στα ερωτήματα σχετικά με τη διανοητική του οξύτητα, ο κ. Μπάιντεν έδειξε ότι εξακολουθεί να έχει ισχυρή αντίληψη της ουσίας όταν πρόκειται για διεθνείς υποθέσεις. Έδωσε μακροσκελείς, λεπτομερείς απαντήσεις για διάφορα θέματα εξωτερικής πολιτικής, μεταξύ άλλων όταν είπε ότι ήταν έτοιμος να διακόψει τη σχέση μεταξύ Κίνας και Ρωσίας. «Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι ο Σι καταλαβαίνει ότι υπάρχει ένα τίμημα που πρέπει να πληρώσει», είπε ο κ. Μπάιντεν, αναφερόμενος στον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ της Κίνας.

Επανέλαβε την πάγια θέση του ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει αμερικανικά όπλα για να χτυπήσει βαθιά μέσα στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας και του Κρεμλίνου. Και περιέγραψε λεπτομερώς τις προσπάθειές του να φτάσει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, σημειώνοντας ότι το Ισραήλ περιστασιακά ήταν «λιγότερο από συνεργάσιμο». Έκανε επίσης λόγο για το παγκόσμιο διακύβευμα των εκλογών, λέγοντας ότι συνάδελφοί του παγκόσμιοι ηγέτες του είπαν ότι «πρέπει να κερδίσετε», διότι ο κ. Τραμπ θα ήταν καταστροφή για τις χώρες τους.

"I'm ready to deal with them now and three years from now," President Biden says about Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping.



"There isn't any world leader I'm not prepared to deal with," he adds. pic.twitter.com/tfU2qcTFJF — CBS News (@CBSNews) July 12, 2024

4. Αγωνίστηκε να αρθρώσει γιατί είναι το καλύτερο πρόσωπο για να νικήσει τον κ. Τραμπ

Ο κ. Μπάιντεν παραμιλούσε κατά τη διάρκεια της επιχειρηματολογίας για την υποψηφιότητά του, ξεκινώντας μακροσκελείς απαγγελίες για το τι έχει επιτύχει ως πρόεδρος και υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να έχει την ευκαιρία να συνεχίσει, αλλά ποτέ δεν κατέληξε σε ένα συνοπτικό μήνυμα για το γιατί είναι το καλύτερο πρόσωπο για να το κάνει.

«Είμαι αποφασισμένος να είμαι υποψήφιος», είπε. «Αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να είμαι ρεαλιστής- να καθησυχάσω τους φόβους. Έχω δει - αφήστε τους να με δουν εκεί έξω, αφήστε με να τους δω εκεί έξω, ξέρετε- για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ήταν, ξέρετε, "ο Μπάιντεν δεν είναι προετοιμασμένος να καθίσει μαζί μας χωρίς σενάριο- ο Μπάιντεν δεν είναι προετοιμασμένος να" - και ούτως ή άλλως». Ήταν μερικές μόνο από τις στιγμές που η σκέψη του περιπλανιόταν δίχως σαφές συμπέρασμα.

BIDEN: “I believe I'm the best qualified to govern.”



(He thought Putin was the President of Ukraine & Trump was his Vice President in the same day.)pic.twitter.com/OHTqm0iP9a — Breaking911 (@Breaking911) July 12, 2024

Στη συνέχεια άρχισε να ανατρέχει σε στατιστικά στοιχεία σχετικά με την εμβέλεια της εκστρατείας επανεκλογής του και άφησε να εννοηθεί ότι όλη η δουλειά θα ήταν άχρηστη αν αποχωρούσε από την κούρσα, λέγοντας: «Είναι τρομερά δύσκολο να αντικατασταθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα». Στη συνέχεια, πέρασε στην κουβέντα για το ιστορικό του στη Γερουσία, προσθέτοντας: «Τέλος πάντων, θα γυρίσω γύρω γύρω και θα παρουσιάσω τα πράγματα που νομίζω ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε και πως δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε ό,τι έχουμε κάνει».

Είπε ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι ο ισχυρότερος υποψήφιος για να νικήσει τον κ. Τραμπ, αλλά παραδέχθηκε επίσης για πρώτη φορά ότι και άλλοι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν να το κάνουν. «Πιστεύω ότι είμαι ο καταλληλότερος για να κυβερνήσω και πιστεύω ότι είμαι ο καταλληλότερος για να κερδίσω, αλλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που θα μπορούσαν να νικήσουν τον Τραμπ», είπε.

5. Προσφέρθηκε να υπερασπιστεί σθεναρά την Καμάλα Χάρις

Ενώ ορκίστηκε να παραμείνει στην κούρσα, ο κ. Μπάιντεν υπερασπίστηκε επίσης σε πολλές περιπτώσεις τα διαπιστευτήρια του αντιπροέδρου του. Εξήρε το έργο της για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων στην άμβλωση και «την ικανότητά της να χειρίζεται σχεδόν οποιοδήποτε θέμα στο συμβούλιο».

Αλλά ξεκαθάρισε επίσης ότι τυχόν δημοσκοπήσεις που θα έδειχναν την Κάμαλα Χάρις να τα πηγαίνει καλύτερα σε μια αναμέτρηση με τον κ. Τραμπ δεν θα τον υποχρέωναν να παραιτηθεί. «Εκτός αν επέστρεφαν και έλεγαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσετε», είπε ο κ. Μπάιντεν. «Κανείς δεν το λέει αυτό».