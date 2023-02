Μπάιντεν: Ο Πούτιν έκανε λάθος, δεν θα νικήσει ποτέ (vids)

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε την Τρίτη ότι το Κίεβο στέκεται ισχυρό ένα χρόνο μετά την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Επιπλέον, σημείωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υποτιμά την Ουκρανία, ωστόσο διαμήνυσε ότι δεν θα νικήσει ποτέ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι εταίροι τους θα ανακοινώσουν περισσότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας αυτή την εβδομάδα για την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία, δήλωσε ακόμα ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Ναι, θα υπερασπιζόμασταν την κυριαρχία και το κάναμε.... ναι, θα υπερασπιζόμασταν τη δημοκρατία και το κάναμε», πρόσθεσε ο Μπάιντεν, αναφερόμενος στην υποστήριξη των ΗΠΑ και των συμμάχων τους προς την Ουκρανία.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο οποίος μόλις είχε πραγματοποιήσει αιφνιδιαστική επίσκεψη στην Ουκρανία, συγκέντρωσε τους συμμάχους του ΝΑΤΟ στην Πολωνία την Τρίτη, διακηρύσσοντας την «ακλόνητη» υποστήριξή του προς το Κίεβο και τη δέσμευσή του να ενισχύσει την ανατολική πτέρυγα της συμμαχίας.

«Πριν από ένα χρόνο, ο κόσμος ετοιμαζόταν για την πτώση του Κιέβου», δήλωσε ο Μπάιντεν στο Βασιλικό Κάστρο της Βαρσοβίας. «Πλέον, μπορώ να το πω: Το Κίεβο στέκεται ισχυρό, το Κίεβο στέκεται υπερήφανο, στέκεται ψηλά και, το σημαντικότερο, στέκεται ελεύθερο».

Ο Μπάιντεν χρησιμοποίησε το ταξίδι του για να συγκεντρώσει υποστήριξη για την Ουκρανία, καθώς ο πόλεμος εισέρχεται στον δεύτερο χρόνο του χωρίς να διαφαίνεται τέλος, την ίδια ημέρα που ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εκφώνησε σημαντική ομιλία που «τινάζει στον αέρα» τις πυρηνικές συμφωνίες με την Ουάσινγκτον.

Νωρίτερα την Τρίτη, ο Μπάιντεν συναντήθηκε με τον σύμμαχο στο ΝΑΤΟ Πολωνό πρόεδρο Αντρέι Ντούντα, έναν από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της ενίσχυσης της υποστήριξης της Δύσης προς το Κίεβο.

Η συνάντηση ήρθε μετά το ξαφνικό ταξίδι του τη Δευτέρα στην Ουκρανία. Είναι η πρώτη φορά που Αμερικανός πρόεδρος πραγματοποιεί ταξίδι σε χώρα που βρίσκεται σε πόλεμο χωρίς αμερικανικά στρατεύματα στο έδαφος να ελέγχουν την περιοχή.

«Όταν ο πρόεδρος Πούτιν διέταξε τα άρματα μάχης του να εισέλθουν στην Ουκρανία, νόμιζε ότι εμείς θα υποχωρούσαμε», δήλωσε ο Μπάιντεν. «Έκανε λάθος».

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα φιλοξενήσουν σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ το επόμενο έτος, καθώς η αμυντική συμμαχία συμπληρώνει 75 χρόνια.

