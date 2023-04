Μπάιντεν: Ελπίζω να αποκατασταθεί σύντομα η αποκεντρωμένη κυβέρνηση της Βόρειας Ιρλανδίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε την Τετάρτη ότι ελπίζει ότι η αποκεντρωμένη κυβέρνηση διαμοιρασμού της εξουσίας της Βόρειας Ιρλανδίας μπορεί να αποκατασταθεί σύντομα.

«Ελπίζω να μην είναι πολύ αλαζονικό εκ μέρους μου να πω ότι πιστεύω ότι οι δημοκρατικοί θεσμοί που θέσπισαν τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής παραμένουν κρίσιμοι για το μέλλον της Βόρειας Ιρλανδίας», είπε σε ομιλία του στο Πανεπιστήμιο Ulster.

«Μια αποτελεσματική αποκεντρωμένη κυβέρνηση που αντικατοπτρίζει τον λαό της Βόρειας Ιρλανδίας και είναι υπόλογη σε αυτόν, μια κυβέρνηση που εργάζεται για να βρει τρόπους να ξεπεράσει από κοινού τα δύσκολα προβλήματα, θα προσελκύσει ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες σε αυτή την περιοχή. Ελπίζω λοιπόν ότι η συνέλευση και η εκτελεστική εξουσία θα αποκατασταθούν σύντομα», πρόσθεσε.

Τέλος, τόνισε πως: «Αυτή είναι μια κρίση που πρέπει να κάνετε εσείς, όχι εγώ, αλλά ελπίζω να συμβεί».

Ο Τζο Μπάιντεν αναμένεται να συζητήσει σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία με τον Βρετανό πρωθυπουργό Ρίσι Σούνιακ, όταν οι δύο ηγέτες συναντηθούν την Τετάρτη κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου στη Βόρεια Ιρλανδία, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

«Αναμένω ότι οι ηγέτες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να αναφερθούν στις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των συνεχιζόμενων κοινών μας προσπαθειών για την υποστήριξη του λαού στην Ουκρανία», δήλωσε στους δημοσιογράφους η Ανώτερη Διευθύντρια του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας για την Ευρώπη Αμάντα Σλόατ.

Mr. Prime Minister, it’s great to see you again.



I’m glad to be here and mark the 25th anniversary of the Belfast/Good Friday Agreement, which has brought peace and prosperity to Northern Ireland.



I look forward to working together to unlock Nothern Ireland's vast potential. pic.twitter.com/w2Q9sGseqR