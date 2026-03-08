Μπαχρέιν: Σταθμός αφαλάτωσης υπέστη ζημιές από ιρανικό drone (vids)

Σταθμός αφαλάτωσης υπέστη σήμερα ζημιές από επίθεση ιρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone), σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν οι αρχές του Μπαχρέιν.

«Η ιρανική επίθεση έβαλε χωρίς διάκριση κατά μη στρατιωτικών στόχων και προκάλεσε υλικές ζημιές σε εργοστάσιο αφαλάτωσης μετά από επίθεση με drone», δήλωσε το υπουργείο Εσωτερικών σε ανάρτηση στο Χ.

Iranian aggression indiscriminately attacked civilian targets and caused material damage to a water desalination plant following a drone attack. — Ministry of Interior (@moi_bahrain) March 8, 2026

Χθες, το Ιράν είχε δηλώσει ότι έπληξε στο Μπαχρέιν την αμερικανική βάση Ζουφάιρ, υποστηρίζοντας ότι αυτή είχε χρησιμοποιηθεί νωρίτερα για να εξαπολυθεί πλήγμα με στόχο ένα ιρανικό εργοστάσιο αφαλάτωσης.

#BREAKING

Bahraini Interior Ministry: Attack by Iranian Drone Causes Damage to Water #Desalination Station #Bahrain | #Iran | #USA pic.twitter.com/97rq2mvKGJ pic.twitter.com/BnxWpc8UkE

The desalination plant and key water facilities damaged, leaving 30 villages without water. — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) March 8, 2026

Νωρίτερα, σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν επίσης στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Εσωτερικών στο Χ, όπου τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από θραύσματα πυραύλων, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε κτίριο πανεπιστημίου στην περιοχή Μουχάρακ.

Παράλληλα, νέα επεισόδια σημειώνονται το πρωί της Κυριακής στον Περσικό Κόλπο, καθώς χώρες της περιοχής αναφέρουν επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, στο πλαίσιο της κλιμακούμενης σύγκρουσης ανάμεσα στο Ιράν, το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία βρίσκεται πλέον στην ένατη ημέρα της.

Πλήγμα σε σημαντικές υποδομές στο Κουβέιτ

Το Κουβέιτ βρίσκεται αντιμέτωπο σήμερα το πρωί με νέα επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), όπως ανακοίνωσε σήμερα ο στρατός του εμιράτου, κατά την ένατη ημέρα του πολέμου μεταξύ του Ιράν, του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ ανταποκρίνεται αυτή τη στιγμή σε εχθρικές επιθέσεις με πυραύλους και drones», ανακοίνωσε ο στρατός μέσω Χ, προειδοποιώντας για πιθανές εκρήξεις από τις αναχαιτίσεις βλημάτων.

تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.



تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.



يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.… pic.twitter.com/4K6jf6jdvq — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) March 8, 2026

Ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (CCG) Γιάσεμ Μοχάμεντ Αλ Mπουντάιουι καταδίκασε σήμερα σε ανακοίνωση «τη στοχοποίηση ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεων και μη στρατιωτικών υποδομών» από το Ιράν, κάνοντας λόγο για «επικίνδυνη κλιμάκωση που θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη σταθερότητα» των χωρών αυτών.

Το κτίριο της Κοινωνικής Ασφάλισης στο Κουβέιτ τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από ύποπτη πτώση ιρανικού drone ή συντριμμιών.

The Social Security building in Kuwait City is ablaze tonight following a suspected Iranian drone or debris impact.@Osinttechnical pic.twitter.com/i6nP9GwbF4 — Open Source Intel (@Osint613) March 8, 2026

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναφέρουν επιθέσεις με ιρανικούς πυραύλους και drones

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αντιμετώπισαν σήμερα το πρωί νέα επίθεση ιρανικών drones και πυραύλων, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας.

تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران

وتؤكد وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.



UAE air defences are… pic.twitter.com/cR5u9BTxzz — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) March 8, 2026

«Η αντιαεροπορική άμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανταποκρίνεται αυτή τη στιγμή σε απειλές με πυραύλους και drones από το Ιράν. Το υπουργείο Άμυνας ενημερώνει ότι οι ήχοι που ακούγονται είναι αποτέλεσμα της αναχαίτισης πυραύλων και drones από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας», έγραψε το υπουργείο σε ανάρτηση στο Χ.