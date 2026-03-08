Μπαχρέιν: Σταθμός αφαλάτωσης υπέστη ζημιές από ιρανικό drone (vids)
Μπαχρέιν: Σταθμός αφαλάτωσης υπέστη ζημιές από ιρανικό drone (vids)

08/03/2026 • 08:50
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Σταθμός αφαλάτωσης υπέστη σήμερα ζημιές από επίθεση ιρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone), σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν οι αρχές του Μπαχρέιν.

«Η ιρανική επίθεση έβαλε χωρίς διάκριση κατά μη στρατιωτικών στόχων και προκάλεσε υλικές ζημιές σε εργοστάσιο αφαλάτωσης μετά από επίθεση με drone», δήλωσε το υπουργείο Εσωτερικών σε ανάρτηση στο Χ.

Χθες, το Ιράν είχε δηλώσει ότι έπληξε στο Μπαχρέιν την αμερικανική βάση Ζουφάιρ, υποστηρίζοντας ότι αυτή είχε χρησιμοποιηθεί νωρίτερα για να εξαπολυθεί πλήγμα με στόχο ένα ιρανικό εργοστάσιο αφαλάτωσης.

Νωρίτερα, σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν επίσης στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Εσωτερικών στο Χ, όπου τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από θραύσματα πυραύλων, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε κτίριο πανεπιστημίου στην περιοχή Μουχάρακ.

Παράλληλα, νέα επεισόδια σημειώνονται το πρωί της Κυριακής στον Περσικό Κόλπο, καθώς χώρες της περιοχής αναφέρουν επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, στο πλαίσιο της κλιμακούμενης σύγκρουσης ανάμεσα στο Ιράν, το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία βρίσκεται πλέον στην ένατη ημέρα της.

Πλήγμα σε σημαντικές υποδομές στο Κουβέιτ

Το Κουβέιτ βρίσκεται αντιμέτωπο σήμερα το πρωί με νέα επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), όπως ανακοίνωσε σήμερα ο στρατός του εμιράτου, κατά την ένατη ημέρα του πολέμου μεταξύ του Ιράν, του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ ανταποκρίνεται αυτή τη στιγμή σε εχθρικές επιθέσεις με πυραύλους και drones», ανακοίνωσε ο στρατός μέσω Χ, προειδοποιώντας για πιθανές εκρήξεις από τις αναχαιτίσεις βλημάτων.

Ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (CCG) Γιάσεμ Μοχάμεντ Αλ Mπουντάιουι καταδίκασε σήμερα σε ανακοίνωση «τη στοχοποίηση ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεων και μη στρατιωτικών υποδομών» από το Ιράν, κάνοντας λόγο για «επικίνδυνη κλιμάκωση που θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη σταθερότητα» των χωρών αυτών.

Το κτίριο της Κοινωνικής Ασφάλισης στο Κουβέιτ τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από ύποπτη πτώση ιρανικού drone ή συντριμμιών.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναφέρουν επιθέσεις με ιρανικούς πυραύλους και drones

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αντιμετώπισαν σήμερα το πρωί νέα επίθεση ιρανικών drones και πυραύλων, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας.

«Η αντιαεροπορική άμυνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανταποκρίνεται αυτή τη στιγμή σε απειλές με πυραύλους και drones από το Ιράν. Το υπουργείο Άμυνας ενημερώνει ότι οι ήχοι που ακούγονται είναι αποτέλεσμα της αναχαίτισης πυραύλων και drones από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας», έγραψε το υπουργείο σε ανάρτηση στο Χ.

