Μπαγκλαντές: Κλιμάκωση των διαμαρτυριών εάν δεν αρθεί η απαγόρευση του κόμματος της Χασίνα

Πριν από την απόφαση του δικαστηρίου για την Χασίνα, ο γιος της προειδοποιεί για βία στο Μπαγκλαντές αν παραμείνει η απαγόρευση του κόμματος

Ο γιος και σύμβουλος της ανατραπείσας πρωθυπουργού του Μπαγκλαντές, Σέιχ Χασίνα, δήλωσε την Κυριακή ότι οι υποστηρικτές του κόμματός της, Awami League, θα εμποδίσουν τις εθνικές εκλογές του Φεβρουαρίου αν δεν αρθεί η απαγόρευση του κόμματος, προειδοποιώντας ότι οι διαμαρτυρίες ενδέχεται να συνεχιστούν και να εξελιχθούν σε βίαια γεγονότα.

Οι δηλώσεις του Σατζίμπ Βαζέντ στο Reuters έγιναν μια μέρα πριν από την τηλεοπτική ανακοίνωση της απόφασης του δικαστηρίου της Ντάκα, το οποίο αναμένεται να καταδικάσει ερήμην την 78χρονη Χασίνα για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας λόγω της αιματηρής καταστολής των διαδηλώσεων των φοιτητών το 2024. Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι η υπόθεση έχει πολιτικά κίνητρα.

Στο μεταξύ, μια έκθεση των Ηνωμένων Εθνών εκτιμά ότι έως και 1.400 άτομα σκοτώθηκαν και χιλιάδες τραυματίστηκαν – τα περισσότερα από πυροβολισμούς των δυνάμεων ασφαλείας – κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων μεταξύ 15 Ιουλίου και 5 Αυγούστου του περασμένου έτους, η χειρότερη πολιτική βία στο Μπαγκλαντές από τον πόλεμο της ανεξαρτησίας του 1971.

Με πληθυσμό άνω των 170 εκατομμυρίων ανθρώπων, το Μπαγκλαντές είναι ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς ενδυμάτων στον κόσμο, προμηθεύοντας μεγάλες παγκόσμιες μάρκες. Η βιομηχανία αυτή επλήγη σοβαρά από τις διαδηλώσεις του περασμένου έτους.

«Πιθανόν να την καταδικάσουν σε θάνατο»

Η Χασίνα ζει εξόριστη στο Νέο Δελχί από τότε που έφυγε από το Μπαγκλαντές τον Αύγουστο του 2024. Ο Βαζέντ είπε ότι η Ινδία της παρέχει πλήρη ασφάλεια και την αντιμετωπίζει «σαν αρχηγό κράτους».

«Γνωρίζουμε ακριβώς ποια θα είναι η ετυμηγορία. Θα μεταδοθεί από την τηλεόραση. Θα την καταδικάσουν και πιθανότατα θα της επιβάλουν τη θανατική ποινή», δήλωσε ο Βαζέντ, ο οποίος ζει στην Ουάσινγκτον. «Τι μπορούν να κάνουν στη μητέρα μου; Η μητέρα μου είναι ασφαλής στην Ινδία. Η Ινδία της παρέχει πλήρη ασφάλεια».

Ένας εκπρόσωπος της προσωρινής κυβέρνησης υπό την ηγεσία του νομπελίστα Muhammad Yunus, η οποία ανέλαβε την εξουσία μετά το τέλος της 15ετούς διαδοχικής θητείας της Χασίνα, αρνήθηκε ότι η δίκη είχε πολιτικά κίνητρα, λέγοντας ότι το δικαστήριο «λειτούργησε με διαφάνεια, επιτρέποντας την παρουσία παρατηρητών και δημοσιεύοντας τακτικά έγγραφα».

Η Χασίνα δήλωσε στο Reuters τον Οκτώβριο ότι μπορούσε να κινείται ελεύθερα στο Δελχί, αν και παρέμενε προσεκτική λόγω της ασφάλειας. Οι γονείς της και οι τρεις αδελφοί της σκοτώθηκαν σε στρατιωτικό πραξικόπημα το 1975, ενώ εκείνη και η αδελφή της βρισκόταν στο εξωτερικό.

Είπε ότι η καταδικαστική απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, του εγχώριου δικαστηρίου για εγκλήματα πολέμου του Μπαγκλαντές, ήταν «προκαθορισμένη», επειδή «η διαδικασία ήταν μια πολιτικά υποκινούμενη παρωδία».

Ο Βαζέντ, ευρέως γνωστός στο Μπαγκλαντές με το ψευδώνυμο Joy, δήλωσε ότι δεν θα ασκήσουν έφεση, εκτός εάν αναλάβει καθήκοντα μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση με τη συμμετοχή της Awami League.

Η εγγραφή του κόμματος ανεστάλη τον Μάιο, αφού η προσωρινή κυβέρνηση απαγόρευσε τις πολιτικές του δραστηριότητες, επικαλούμενη απειλές για την εθνική ασφάλεια και έρευνες για εγκλήματα πολέμου εναντίον ανώτερων στελεχών του κόμματος.

«Δεν θα επιτρέψουμε να διεξαχθούν εκλογές χωρίς την Awami League», δήλωσε. «Οι διαμαρτυρίες μας θα γίνονται όλο και πιο έντονες και θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Αν η διεθνής κοινότητα δεν αναλάβει δράση, είναι πιθανό να ξεσπάσει βία στο Μπαγκλαντές πριν από τις εκλογές... θα υπάρξουν συγκρούσεις».

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης δήλωσε ότι δεν υπάρχει πρόθεση άρσης της απαγόρευσης της Awami League.

«Η προσωρινή κυβέρνηση θεωρεί κάθε υποκίνηση βίας – ειδικά από εξόριστους πολιτικούς – ως βαθιά ανεύθυνη και καταδικαστέα», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

«Προς το παρόν, δεν υπάρχει χώρος διαλόγου για το Awami League, καθώς συνεχίζει να αρνείται να εκφράσει οποιαδήποτε μεταμέλεια για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν υπό την ηγεσία του και να αποδεχθεί τη διαδικασία λογοδοσίας, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Ποινικής Δικαστικής Αρχής».

Πολλές βόμβες εκρήγνυνται στην Ντάκα

Η πολιτική βία έχει ενταθεί στην Ντάκα πριν από την έκδοση της απόφασης, με αρκετές βόμβες να εκρήγνυνται την Κυριακή και 32 εκρήξεις να αναφέρονται μόνο στις 12 Νοεμβρίου, μαζί με δεκάδες λεωφορεία που πυρπολήθηκαν. Η αστυνομία έχει συλλάβει ακτιβιστές της Awami League για υποτιθέμενη δολιοφθορά.

Οι αρχές έχουν ενισχύσει την ασφάλεια, αναπτύσσοντας περισσότερους από 400 συνοριοφύλακες, ενισχύοντας τα σημεία ελέγχου και περιορίζοντας τις δημόσιες συγκεντρώσεις.

«Προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η αποκλιμάκωση και η προστασία της ζωής και της περιουσίας», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο Βαζέντ δήλωσε ότι ο ίδιος και η Χασίνα ήταν σε επαφή με ακτιβιστές του κόμματος στο Μπαγκλαντές, αλλά όχι με την προσωρινή κυβέρνηση ή το αντίπαλο Εθνικιστικό Κόμμα του Μπαγκλαντές, το οποίο αναμένεται να ηγηθεί της επόμενης κυβέρνησης.

«Τις τελευταίες ημέρες παρατηρούμε διακοπές λειτουργίας σε ολόκληρη τη χώρα, μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα, και αυτές θα γίνουν ακόμα μεγαλύτερες», δήλωσε.

Η Χασίνα, στην οποία αποδίδεται η μεταμόρφωση της οικονομίας του Μπαγκλαντές, αλλά η οποία κατηγορείται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταστολή της διαφωνίας, εξασφάλισε τέταρτη συνεχόμενη θητεία σε εκλογές που μποϊκοτάρισε η κύρια αντιπολίτευση το 2024, αφού πολλοί από τους ηγέτες της φυλακίστηκαν ή κατέφυγαν στο εξωτερικό.

Τώρα, τα πράγματα έχουν αντιστραφεί. «Είναι αναστατωμένη, θυμωμένη, εξοργισμένη», είπε ο Βαζέντ. «Και είμαστε όλοι αποφασισμένοι να αντισταθούμε με κάθε απαραίτητο μέσο».