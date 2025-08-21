Την Τετάρτη η Ρωσία έβαλε σε μαύρη λίστα 18 Βρετανούς υπηκόους και τρεις ακόμη πολίτες δυτικών χωρών, ως απάντηση στη «συνεχιζόμενη αντιπαραθετική πορεία» του Λονδίνου, καθώς και στη «δημιουργία αντι-ανατολικών αφηγήσεων» και τη στήριξη στο «νεοναζιστικό καθεστώς του Κιέβου».

Σύμφωνα με το Anadolu, το υπουργείο Εξωτερικών δημοσιοποίησε έναν κατάλογο με δημοσιογράφους και εργαζόμενους σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, συμβουλευτικές εταιρείες και think tanks από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Ιρλανδία, στους οποίους απαγορεύεται πλέον η είσοδος στη Ρωσία. «Η εργασία για την επέκταση της ρωσικής λίστας ανεπιθύμητων θα συνεχιστεί», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα άτομα που εντάχθηκαν στη λίστα διεξάγουν «εκστρατεία δυσφήμισης» κατασκευάζοντας αντι-ανατολικές αφηγήσεις με στόχο να πλήξουν τη διεθνή εικόνα της Μόσχας και να ενισχύσουν το «νεοναζιστικό καθεστώς του Κιέβου».

Η Μόσχα έχει προειδοποιήσει ότι όσοι διαδίδουν «παραπληροφόρηση» για τη ρωσική «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» ή όσοι υποστηρίζουν πιο σκληρές πολιτικές της Δύσης και αυξημένη στήριξη προς το Κίεβο, θα αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους μέτρα, σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση επέκρινε επίσης τους «Βρετανούς προπαγανδιστές», υποστηρίζοντας ότι οι «ανεύθυνες» ενέργειές τους αποσταθεροποιούν τις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές και αποσπούν τους δυτικούς πόρους από τη διεθνή ανάπτυξη για να «τροφοδοτήσουν τον μιλιταρισμό του Κιέβου», κάτι που, όπως αναφέρεται, ωφελεί τις ίδιες τους τις αμυντικές βιομηχανίες.

Το υπουργείο ισχυρίστηκε ότι αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο στις χώρες του Παγκόσμιου Νότου, οι οποίες αντιμετωπίζουν νέες μορφές δυτικού νεοαποικιοκρατισμού ως απόηχο της ιστορικής αποικιοκρατίας.

«Τέτοιου είδους παράπλευρες απώλειες φαίνονται ασήμαντες για το Λονδίνο και τους συμμάχους του, παρά τις ρητορικές διακηρύξεις περί υπεράσπισης οικουμενικών αξιών στη σύγκρουση της Ουκρανίας», σημείωσε.

Το υπουργείο προειδοποίησε ότι η Βρετανία ενδέχεται να χρησιμοποιήσει παρόμοια «προπαγανδιστικά εργαλεία» εναντίον οποιουδήποτε διεθνούς φορέα οι πράξεις του δεν ευθυγραμμίζονται πλέον με τα συμφέροντα της «συλλογικής Δύσης».