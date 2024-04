Μόσχα: Προφυλακίστηκε ο δημοσιογράφος Κονσταντίν Γκαμπόφ - Κατηγορείται για εξτρεμισμό

Προφυλακιστέος κρίθηκε το Σάββατο ο Ρώσος δημοσιογράφος Κονσταντίν Γκαμπόφ για την κατηγορία της συμμετοχής σε δραστηριότητες εξτρεμιστικής οργάνωσης.

Το δικαστήριο Μπασμάνι της Μόσχας, το οποίο έκρινε ότι ο Γκαμπόφ θα παραμείνει προφυλακιστέος για δύο μήνες, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι ο Ρώσος δημοσιογράφος είχε προετοιμάσει βίντεο και φωτογραφικό υλικό για ένα κανάλι στο YouTube, το «Navalny Live», το οποίο διαχειρίζονται σύμμαχοι του εκλιπόντος πολιτικού της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε σε φυλακή της Αρκτικής τον Φεβρουάριο.

Τα τελευταία χρόνια, ο Γκαμπόφ έχει εργαστεί για διάφορα ξένα και ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία, όπως το Reuters και το γερμανικό δίκτυο Deutsche Welle.

Θα παραμείνει προφυλακισμένος έως τις 27 Ιουνίου, αναφέρεται στην ανακοίνωση, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω του επίσημου καναλιού Telegram της ρωσικής δικαιοσύνης.

