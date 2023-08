Μόσχα: Μεγάλη φωτιά κοντά στην πλατεία Κομσομόλσκαγια (pics)

Μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μόσχα, κοντά στην πλατεία Κομσομόλσκαγια, όπου βρίσκονται τρεις σιδηροδρομικοί σταθμοί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, καίγονται αποθήκες των ρωσικών σιδηροδρόμων κοντά στην πλατεία.

Fire near the Moscow railway station #Ukraine #viralvideo #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/30etf95eZB

Σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ, η έκταση της φωτιάς φτάνει τα 600 τετραγωνικά μέτρα.

Σημειώνεται ότι καπνός πάνω από την πλατεία διακρίνεται για πολλά χιλιόμετρα, ακόμα και από τα προάστια.

⚡️ A warehouse with #Russian Railways property caught fire on Komsomolskaya Square in #Moscow, emergency services told RIA Novosti pic.twitter.com/0Ao7atXK9A