Μόσχα: Επίθεση με μαχαίρι σε δημοτικό σχολείο - Νέκρός ένας μαθητής, τραυματίστηκε ο φύλακας

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης σε ένα δημοτικό σχολείο στην περιοχή Γκόρκι-2 στην περιφέρειας της Μόσχας, όταν ένας ανήλικος επιτέθηκε με μαχαίρι σε έναν μαθητή, με αποτέλεσμα τον θάνατο του παιδιού, αλλά και τον τραυματισμό του σχολικού φύλακα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανακριτικής Επιτροπής της Ρωσικής Ομοσπονδίας, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί σε εκπαιδευτικό ίδρυμα που βρίσκεται στον οικισμό Γκόρκι-2, στην περιφέρεια Οντίντσοβο της Μόσχας.

"В элитном посёлке Горки-2 Одинцовского гор округа подросток с ножом напал на школу.По предварительным данным, он ранил ножом троих учащихся и охранника, который пытался его задержать. Один ученик погиб.

Όπως αναφέρεται, ο ανήλικος εισήλθε στον χώρο του σχολείου και επιτέθηκε με μαχαίρι στον φύλακα του σχολείου και σε έναν μαθητή.

«Σήμερα το πρωί, σε ένα από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που βρίσκονται στον οικισμό Γκόρκι-2 της αστικής περιφέρειας Οντίντσοβο, ανήλικος κατάφερε πλήγμα με μαχαίρι στον φύλακα και σε έναν από τους μαθητές. Ως αποτέλεσμα των τραυμάτων που υπέστη, το παιδί κατέληξε», ανέφερε χαρακτηριστικά η υπηρεσία Τύπου της Ανακριτικής Επιτροπής.

Παράλληλα, η Συνήγορος του Παιδιού της περιφέρειας Μόσχας επιβεβαίωσε ότι το θύμα της επίθεσης ήταν μαθητής της Δ' τάξης του δημοτικού σχολείου, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του μετά το περιστατικό.

Ο φύλακας του σχολείου τραυματίστηκε κατά την επίθεση και δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τα κίνητρα του δράστη ή για το αν υπήρξε προηγούμενο επεισόδιο στον χώρο του σχολείου.