Μόσχα: Ένας νεκρός, 60 τραυματίες και 8 αγνοούμενοι από την έκρηξη σε εργοστάσιο (vid)

Ένας νεκρός, οκτώ αγνοούμενοι και περίπου 60 τραυματίες είναι ο νεότερος απολογισμός της έκρηξης που συγκλόνισε νωρίτερα σήμερα εργοστάσιο στην πόλη Σεργκιέβ Ποσάντ, περίπου 50 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μόσχας.

Μέλη των συνεργείων διάσωσης ανέφεραν ότι η έκρηξη σημειώθηκε σε αποθήκη με πυροτεχνικό εξοπλισμό, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS. Περισσότεροι από 150 πυροσβέστες και αστυνομικοί συμμετέχουν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, η οποία συνεχίζεται για την ανεύρεση οκτώ ανθρώπων που αγνοούνται.

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μια τεράστια στήλη καπνού να υψώνεται στον ουρανό πάνω από το σημείο της έκρηξης και σπασμένα παράθυρα σε πολυώροφα κτίρια.

Heavy explosion in Sergiyev Posad, Moscow Oblast, some 70 km away from the center of the Russian capital. The incoming reports say that it was factory producing optical and optoelectronical components.



Source: https://t.co/YuVHpiDkKo#Russia #Moscow

A powerful explosion occurred at an optical equipment factory outside #Moscow.



On this, the people of Ukraine say that this is the result of misdeeds done by Russia on Ukrainians.



35 people were injured in the incident, out of which the condition of four is serious.



Via:- @rte

Ο περιφερειάρχης Μόσχας Αντρέι Βορομπιόφ ανέφερε ότι από την ισχυρή έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές σε 38 συγκροτήματα κατοικιών, δύο σχολεία, ένα αθλητικό κέντρο και ένα κατάστημα.

Συμπλήρωσε πως οι εγκαταστάσεις όπου σημειώθηκε η έκρηξη είχαν μισθωθεί από ιδιωτική εταιρία και ότι έχει διατάξει έρευνα για τυχόν παραβίαση των κανονισμών ασφαλείας.

A huge explosion was reported in Zagorskiy Optical and Mechanical plant near Moscow



The factory had contracts with the Russian Ministry of Defense. It is part of Shvabe Holding, which is producing sights, thermal imagers, laser rangefinders, and other similar products.… pic.twitter.com/BTPMd8cxvy — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) August 9, 2023

Το TASS μεταδίδει πως οι ρωσικές αρχές έχουν αποκλείσει το σενάριο ουκρανικής επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV), όπως εκείνες που σημειώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες και αποδόθηκαν στο Κίεβο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, dpa