Μόσχα: Δύο νεκροί από πυροβολισμούς στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας Wildberries (vids)

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα και άλλοι επτά τραυματίστηκαν –εκ των οποίων δύο αστυνομικοί– σε ανταλλαγή πυρών στην έδρα της ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries, σύμφωνα με τον πρώτο επίσημο απολογισμό που ανακοίνωσαν οι αρχές.

«Επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και δύο μέλη των δυνάμεων της τάξης που πήγαν στο σημείο για να βάλουν τέλος σε παράνομες δραστηριότητες», ανέφερε στην ανακοίνωσή της η Ερευνητική Επιτροπή.

Άλλοι δύο άνθρωποι «υπέκυψαν στα τραύματά τους» πρόσθεσε, επιβεβαιώνοντας τον απολογισμό που είχαν μεταδώσει νωρίτερα τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

❗️ BREAKING: There was a shooting at the Wildberries head office in Moscow



Office workers and students of a nearby university were evacuated.



Wildberries reported that Vladislav Bakalchuk, the husband of the company's owner, and armed guards tried to "illegally enter" the head… pic.twitter.com/4nAJAPzNTn