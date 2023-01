Μόσχα: Αντιμέτωπη με διαδηλωτές υπέρ του Κρεμλίνου η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ

Η νέα πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στη Ρωσία, Λιν Τρέισι, έγινε στόχος διαμαρτυριών από πλήθος που φώναζε συνθήματα κατά των ΗΠΑ σήμερα, καθώς εισήλθε στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών στη Μόσχα για να παρουσιάσει τα διπλωματικά της διαπιστευτήρια.

Η ομάδα κρατούσε αυτοσχέδια πλακάτ που επέκριναν την Ουάσινγκτον, ένα από τα οποία έγραφε "Τα τανκς σας σκοτώνουν αμάχους".

Οι διαμαρτυρίες στη Ρωσία- ιδιαίτερα για θέματα που σχετίζονται με τον πόλεμο- απαγορεύονται εκτός αν έχουν την υποστήριξη των αρχών.

Lynne Tracey, the new U.S. ambassador to Russia, being doorstopped/mobbed by the Russian press as she leaves the Foreign Ministry in Moscow. (kind of amusing window into how the Russian press views this sort of event, as compared to the US) pic.twitter.com/V1P5amdoyG