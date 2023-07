Μόσχα: Ανδρας πέταξε βόμβα μολότοφ στο Mαυσωλείο του Λένιν

Άνδρας προσπάθησε να βάλει φωτιά στο Μαυσωλείο του Λένιν στη Μόσχα τη Δευτέρα το βράδυ, ανέφεραν στο ρωσικό πρακτορείο TASS την Τρίτη πηγές από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου στη χώρα.

At night in #Moscow, an unknown person threw a Molotov cocktail into the Lenin Mausoleum.



The Molotov cocktail hit the fence, no fire followed. The man was detained.