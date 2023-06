Moscow Times: Ο Πούτιν συνέλαβε τον στρατηγό Σουροβίκιν

Στη σύλληψη του Ρώσου στρατηγού Σεργκέι Σουροβίκιν, προχώρησαν οι ρωσικές αρχές, όπως μεταδίδει το Moscow Times, επικαλούμενο πηγές προσκείμενες στο υπουργείο Άμυνας, που μίλησαν υπό την προϋπόθεση της ανωνυμίας.

Το υπουργείο Άμυνας δεν έχει ακόμη σχολιάσει τη φερόμενη σύλληψη του Σουροβίκιν, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως από το Σάββατο, την ημέρα που ο επικεφαλής της ομάδας Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν ξεκίνησε την ανταρσία κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Η περίπτωσή του του δεν ήταν "εντάξει" για τις Αρχές. Δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο», δήλωσε μία από τις πηγές.

Σύμφωνα με τη δεύτερη πηγή, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε «για τον Πριγκόζιν». «Προφανώς, ο Σουροβίκιν επέλεξε την πλευρά του Πριγκόζιν κατά τη διάρκεια της ανταρσίας και τον έπιασαν», δήλωσε η πηγή.

Όταν ρωτήθηκε για το πού βρίσκεται σήμερα ο Σεργκέι Σουροβίκιν, η πηγή απάντησε: «Δεν σχολιάζουμε καν αυτές τις πληροφορίες μέσω των εσωτερικών μας διαύλων».

Νωρίτερα την Τετάρτη, ο πολεμικός μπλόκερ Βλάντιμιρ Ρομάνοβ δήλωσε ότι ο Σουροβίκιν συνελήφθη την Κυριακή, την επομένη της αποτυχημένης ανταρσίας. Όπως ισχυρίστηκε, κρατείται τώρα στο κέντρο κράτησης Λεφόρτοβο της Μόσχας.

Ο Αλεξέι Βενεντίκτοφ, αρχισυντάκτης του Ekho Moskvy, έγραψε στο Telegram ότι ο Σουροβίκιν δεν έχει έρθει σε επαφή με την οικογένειά του εδώ και τρεις ημέρες και ότι οι φρουροί του δεν ανταποκρίνονται.

Οι New York Times ανέφεραν την Τρίτη, επικαλούμενοι ανώνυμους Αμερικανούς αξιωματούχους, ότι ο Σουροβίκιν γνώριζε εκ των προτέρων το σχέδιο του Πριγκόζιν να υποκινήσει μια εξέγερση κατά της στρατιωτικής ηγεσίας της Ρωσίας.

