Μόρνταντ: Η πρώτη υποψήφια για την πρωθυπουργία της Βρετανίας

Η Βρετανίδα υπουργός Πένι Μόρνταντ ξεκίνησε την Παρασκευή την προσπάθειά της να αντικαταστήσει τη Λιζ Τρας στην πρωθυπουργία, και έγινε η πρώτη βουλευτής των Συντηρητικών που ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφια.

«Θα είμαι υποψήφια για να γίνω η ηγέτης του Συντηρητικού Κόμματος και η Πρωθυπουργός σας - για να ενώσουμε τη χώρα μας, να εκπληρώσουμε τις υποσχέσεις μας και να κερδίσουμε τις επόμενες GE (Γενικές Εκλογές)», έγραψε Μόρνταντ στο Twitter.

I’ve been encouraged by support from colleagues who want a fresh start, a united party and leadership in the national interest.



I’m running to be the leader of the Conservative Party and your Prime Minister - to unite our country, deliver our pledges and win the next GE.#PM4PM pic.twitter.com/MM0NTHJ5lH