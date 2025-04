Moody's: Από τους δασμούς Τραμπ θα πληγούν περισσότερο έξι ευρωπαϊκές χώρες - Ποιες είναι

Οι ευρωπαϊκές χώρες που θα πληγούν περισσότερο από την αύξηση των αμερικανικών δασμών θα είναι η Ιρλανδία, η Σλοβακία, η Γερμανία, η Ουγγαρία, η Ιταλία και η Αυστρία, σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης Moody's.

Η εκτίμηση αυτή στηρίζεται στο ποσοστό που οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν για την οικονομία κάθε χώρας.

«Οι επιπτώσεις των νέων δασμών» που ανακοινώθηκαν από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «ποικίλλουν σημαντικά σε συνάρτηση με τους τομείς», προειδοποιεί ο Moody's. Στην Ευρωπαϊκή Ενωση, οι τομείς των μηχανημάτων και των αλκοολούχων ποτών «θα πληγούν περισσότερο, διότι άνω του ενός πέμπτου των εξαγωγών των προϊόντων αυτών προορίζεται για τις Ηνωμένες Πολιτείες», εξηγεί σε σημείωμά του ο οίκος.

«Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καθορίσει τη συνολική επίπτωση επί των οικονομιών», διευκρινίζει ο Moody's, ανάλογα με το αν θα επιβάλει και άλλους δασμούς ή όχι.

Η ΕΕ θα δοκιμάσει να διαπραγματευτεί με την Ουάσινγκτον τη μείωση των αναγγελθέντων δασμών. Είναι όμως πιθανόν και να απαντήσει με επιβολή δασμών στις αμερικανικές εισαγωγές.

H Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε συνάντηση τη Δευτέρα (07/04) με εκπροσώπους της βιομηχανίας χάλυβα και μετάλλων ώστε να συζητήσει τις επιπτώσεις σχετικά με τους των δασμούς που επέβαλλαν οι ΗΠΑ.

«Μίλησα με την ευρωπαϊκή βιομηχανία χάλυβα και μετάλλου για να κατανοήσω την προοπτική της επίδρασης των αμερικανικών δασμών. Αυτό θα μας βοηθήσει να σχηματίσουμε μια αποτελεσματική απάντηση της ΕΕ. Θα παραμείνουμε σε στενή επαφή για να διασφαλίσουμε ότι τα συμφέροντά τους - τα συμφέροντά μας - είναι καλά προστατευμένα», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν με ανάρτησή της στο «Χ».

I spoke to European steel and metal industry leaders to get their perspective on the impact of the US tariffs.



This is helping us shape an effective EU response.



We'll remain in close contact to ensure that their interests - our interests - are well protected.



Read-out ⭣