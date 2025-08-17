«Μόνο εσείς μπορείτε να αποκαταστήσετε το γέλιο των παιδιών» - Η επιστολή της Μελάνια Τραμπ προς τον Πούτιν

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ έγραψε μια «επιστολή ειρήνης» προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, στην οποία του λέει ότι «ήρθε η ώρα» να προστατευθούν τα παιδιά και οι μελλοντικές γενιές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Fox News Digital, την επιστολή παρέδωσε ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ στον Ρώσο ομόλογό του πριν από τη σύνοδό τους στην Αλάσκα.

Αμέσως μόλις παρέλαβε την επιστολή, ο Πούτιν την διάβασε μπροστά στις αμερικανικές και ρωσικές αντιπροσωπείες που παρακολουθούσαν.

Αναλυτικά η επιστολή που έστειλε η Μελάνια Τραμπ στον Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως την εξασφάλισε το Fox News Digital.

«Αξιότιμε Πρόεδρε Πούτιν,

Κάθε παιδί μοιράζεται τις ίδιες ήσυχες επιθυμίες στην καρδιά του, είτε γεννήθηκε τυχαία στην αγροτική ύπαιθρο ενός έθνους είτε στο εντυπωσιακό κέντρο μιας μεγαλούπολης. Ονειρεύεται την αγάπη, τις δυνατότητες και την ασφάλεια από κάθε κίνδυνο.

Ως γονείς, είναι καθήκον μας να καλλιεργήσουμε την ελπίδα της επόμενης γενιάς. Ως ηγέτες, η ευθύνη να προστατεύσουμε τα παιδιά μας υπερβαίνει την άνεση των λίγων.

Αναμφίβολα, οφείλουμε να αγωνιστούμε για έναν κόσμο γεμάτο αξιοπρέπεια για όλους -ώστε κάθε ψυχή να ξυπνά εν ειρήνη και ώστε το μέλλον να προστατεύεται πλήρως.

Μια απλή αλλά βαθιά έννοια, κύριε Πούτιν, όπως είμαι βέβαιη ότι συμφωνείτε, είναι πως οι απόγονοι κάθε γενιάς ξεκινούν τη ζωή τους με μια καθαρότητα - μια αθωότητα που υπερβαίνει τη γεωγραφία, τις κυβερνήσεις και τις ιδεολογίες.

Κι όμως, στον σημερινό κόσμο, ορισμένα παιδιά αναγκάζονται να διατηρούν ένα σιωπηλό γέλιο, ανέγγιχτο από το σκοτάδι γύρω τους - μια σιωπηλή αντίσταση απέναντι στις δυνάμεις που ενδέχεται να τους στερήσουν το μέλλον.

Κύριε Πούτιν, εσείς και μόνο μπορείτε να αποκαταστήσετε το μελωδικό τους γέλιο.

Προστατεύοντας την αθωότητά τους, δεν υπηρετείτε μόνο τη Ρωσία - υπηρετείτε την ίδια την ανθρωπότητα. Μια τόσο τολμηρή ιδέα υπερβαίνει κάθε ανθρώπινη διαίρεση και εσείς, κύριε Πούτιν, είστε σε θέση να υλοποιήσετε αυτό το όραμα με μια απλή υπογραφή σήμερα.

Ήρθε η ώρα.

Με εκτίμηση,

Μελάνια Τραμπ».