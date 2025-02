Μόναχο: Ο 24χρονος Αφγανός της επίθεσης είχε φτάσει στην Ιταλία το 2016

Ο 24χρονος Αφγανός δράστης της επίθεσης που σημειώθηκε σήμερα στο Μόναχο είχε φτάσει στην Ευρώπη το 2016, σύμφωνα με πηγές του ιταλικού υπουργείου Εξωτερικών.

Συγκεκριμένα, είχε αποβιβαστεί στην Καλαβρία και στην περιφέρεια αυτή της Κάτω Ιταλίας είχε ταυτοποιηθεί και είχε δηλώσει ότι ήταν δεκαπέντε ετών. Στη συνέχεια καταγράφηκε η παρουσία του στην πόλη Μπερέσια, κοντά στο Μιλάνο. Το 2017, σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, ο δράστης βρισκόταν ήδη στη Γερμανία.

Νωρίτερα, σε δηλώσεις προχώρησε ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς μετά την επίθεση στο Μόναχο, όπου ένας 24χρονος Αφγανός την Πέμπτη (13/02) έπεσε με το αυτοκίνητο πάνω σε απεργούς διαδηλωτές και είχε ως αποτέλεσμα 28 άτομα να τραυματιστούν. Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα, της SZ μια γυναίκα φαίνεται να έχει χάσει τη ζωή της.

Ειδικότερα, ο Σολτς τόνισε ότι: «Αυτός ο δράστης δεν μπορεί να ελπίζει σε καμία επιείκεια. Πρέπει να τιμωρηθεί και πρέπει να εγκαταλείψει τη χώρα», όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα στο Reuters.

Πρόσθεσε δε ότι: «Εάν επρόκειτο για τρομοκρατική επίθεση, πρέπει να αναλάβουμε συνεπή δράση κατά των πιθανών δραστών με όλα τα μέσα της δικαιοσύνης».

Μάλιστα, σε ανάρτηση που έκανε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Χ, ο Γερμανός καγκελάριος εξέφρασε τη θλίψη του και τη συμπαράστασή του προς τις οικογένειες των θυμάτων.

Ein furchtbarer Anschlag in München erschüttert uns. Ein afghanischer Täter ist in eine Demonstration gerast. Es gibt viele Verletzte, einige sehr schwer verletzt. Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Der Täter muss die volle Härte des Rechtsstaats spüren.

Από την πλευρά του, ο αρχηγός των Χριστιανοδημοκρατικών, Φρίντριχτ Μέρτς δήλωσε ότι η ασφάλεια θα είναι η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησής του.

«Η ασφάλεια των ανθρώπων στη Γερμανία θα είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Θα επιβάλουμε με συνέπεια το νόμο και την τάξη. Πρέπει όλοι να αισθανθούμε και πάλι ασφαλείς στη χώρα μας. Κάτι πρέπει να αλλάξει στη Γερμανία», δήλωσε ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Φρίντριχ Μερτς.

Furchtbare Nachrichten aus #München . Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien. Ich hoffe, dass sie diese schwere Zeit überstehen und die nötige Kraft finden. Mein Dank gilt den Sicherheitskräften, die vor Ort Hilfe leisten. Die Sicherheit der Menschen in Deutschland…

«Σκληρά μέτρα και τη μέγιστη αυστηρότητα του κράτους δικαίου», ζήτησε και η ομοσπονδιακή υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει «αυξήσει μαζικά» τους νόμους για την απέλαση βίαιων παραβατών και για περισσότερες απελάσεις. «Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που απελαύνει ανθρώπους στο Αφγανιστάν παρά την κυριαρχία των Ταλιμπάν και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε», τόνισε.

Σημειώνεται ότι, ο ακριβής αριθμός των τραυματιών δεν μπορεί να δοθεί, διότι ορισμένοι από αυτούς είχαν βρει καταφύγιο στα γύρω κτίρια για προστασία, εξήγησε ο Γκέρχαρντ Πέσκε, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Μονάχου.

Επίσης, οι ακριβείς συνθήκες εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο ερευνών. Όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας Μάρκους Σέντερ πρόκειται για «ύποπτη επίθεση».

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Βαυαρίας Γιοάχιμ Χέρμαν, η διαδήλωση βρισκόταν προς το τέλος της και την συνόδευε αυτοκίνητο της αστυνομίας, το οποίο ο δράστης προσπέρασε με ταχύτητα άνω των 50 χλμ/ώρα. Οι αστυνομικοί επιχείρησαν να το σταματήσουν πυροβολώντας, ωστόσο το αυτοκίνητο έπεσε κατευθείαν πάνω στους διαδηλωτές. Ο οδηγός συνελήφθη αμέσως.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Βαυαρίας, Γιόακιμ Χέρμαν, ο 24χρονος συλληφθείς, που είχε υποβάλει αίτημα για άσυλο, είναι γνωστός στην αστυνομία. «Όπως δείχνουν τα πράγματα, ο δράστης έχει συλληφθεί με ναρκωτικά και κλοπές σε καταστήματα, ενώ διερευνώνται περαιτέρω λεπτομέρειες», δήλωσε.

Πάντως, ο Χέρμαν δεν πιστεύει ότι υπάρχει σχέση με τη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, ενώ στην ανακοίνωσή του ευχαρίστησε την αστυνομία. «Η ταχεία επέμβαση της αστυνομίας απέτρεψε σίγουρα την εμφάνιση περαιτέρω κινδύνων και τραυματισμών».

Ο υπουργός Επικρατείας της Βαυαρίας Γκέοργκ Άιζενραϊχ ανακοίνωσε ότι την έρευνα διεξάγει η «Βαυαρική Κεντρική Υπηρεσία για την Καταπολέμηση του Εξτρεμισμού και της Τρομοκρατίας» στην Εισαγγελία του Μονάχου.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε νωρίτερα σήμερα σε συγκεντρωμένο πλήθος διαδηλωτών στο κέντρο του Μονάχου είναι ο Φαρχάντ Ν., γεννημένος το 2001 στην Καμπούλ, σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel.

Ο 24χρονος φέρεται να έφθασε στη Γερμανία στο τέλος του 2016, ενώ η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προσφύγων έχει στο μεταξύ απορρίψει την αίτησή του για άσυλο. Ο Φαρχάντ Ν. είχε λάβει τη λεγόμενη «άδεια ανοχής», με την οποία αναστέλλεται η απέλαση και για τελευταία φορά καταγράφηκε στο Μόναχο. Το περιοδικό αναφέρει ακόμη ότι ο συλληφθείς είχε αναρτήσει ισλαμιστικά σχόλια στο διαδίκτυο λίγο πριν από την επίθεση.

Το Spiegel μετέδωσε επίσης ότι η Εισαγγελία του Μονάχου χειρίζεται την υπόθεση ως «επίθεση με εξτρεμιστικό υπόβαθρο» και η έρευνα διεξάγεται από το Κεντρικό Γραφείο Καταπολέμησης του Εξτρεμισμού, το οποίο υπάγεται στον Γενικό Εισαγγελέα.

Η Süddeutsche Zeitung μετέδωσε ότι μια γυναίκα έχασε τη ζωή της στο περιστατικό, αλλά η αστυνομία δεν έχει μέχρι τώρα επιβεβαιώσει την πληροφορία.

Ο δήμαρχος του Μονάχου Ντίτερ Ράιτερ (SPD) δήλωσε ότι μεταξύ των τραυματιών υπήρχαν και παιδιά: «Είμαι βαθιά σοκαρισμένος».

«Διερευνάται το αν υπάρχει σχέση μεταξύ της συγκέντρωσης και του περιστατικού», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Τόμας Σέλσχορν. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός του αυτοκινήτου έχει πλέον «ασφαλιστεί» και δεν υπάρχει πλέον κανένας κίνδυνος για το κοινό. «Βρισκόμαστε επί του παρόντος στο σημείο με ισχυρές δυνάμεις», τόνισε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Επιπλέον, υπάρχει αυξημένη επιφυλακή λόγω της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου, η οποία διαρκεί μέχρι το Σαββατοκύριακο και αναμένεται να προσελκύσει πολλούς υψηλόβαθμους πολιτικούς από όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με το BR24, ένας αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι ο οδηγός του κρεμ χρώματος Mini έπεσε σκόπιμα με το αυτοκίνητό του πάνω στους απεργούς που βρίσκονταν στο συλλαλητήριο του Verdi. Όπως ειπώθηκε, πάτησε πραγματικά το γκάζι.

Es gab einen Vorfall in München bei der Verdi-Kundgebung. Ein Auto fuhr in den Demozug. Es liegt ein Mensch auf der Straße und ein junger Mann wurde von der Polizei abgeführt. Menschen sitzend weinend und zitternd am Boden. Einzelheiten noch unklar. @BR24 pic.twitter.com/9N3YvxbJ2O