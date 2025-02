Μόναχο: Αφγανός παρέσυρε με αυτοκίνητο διαδηλωτές - Πληροφορίες για μία νεκρή και 28 τραυματίες (vid)

Μία γυναίκα φέρεται να έχασε τη ζωή της, σύμφωνα με την SZ, ενώ τουλάχιστον 28 άτομα τραυματίστηκαν, όταν ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε 24χρονος Αφγανός, σύμφωνα με την Bild, έπεσε πάνω σε απεργούς διαδηλωτές στο Μόναχο.

Ο ακριβής αριθμός των τραυματιών δεν μπορεί να δοθεί, διότι ορισμένοι από αυτούς είχαν βρει καταφύγιο στα γύρω κτίρια για προστασία, εξήγησε ο Γκέρχαρντ Πέσκε, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Μονάχου.

Οι ακριβείς συνθήκες εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο ερευνών. Όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας Μάρκους Σέντερ πρόκειται για «ύποπτη επίθεση».

Η Βαυαρική Ραδιοτηλεόραση (BR) στο μεταξύ, επικαλούμενη αστυνομικές πηγές, μεταδίδει ότι οι αρχές δεν θεωρούν ότι επρόκειτο για ατύχημα.

Στο σημείο ήταν συγκεντρωμένοι διαδηλωτές στο πλαίσιο κινητοποίησης του συνδικάτου Ver.di και τουλάχιστον 20 άτομα έχουν τραυματιστεί, κάποια εκ των οποίων σοβαρά, ενώ μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται και παιδιά. Η Süddeutsche Zeitung μετέδωσε νωρίτερα ότι μια γυναίκα έχασε την ζωή της στο περιστατικό, αλλά η αστυνομία δεν έχει μέχρι τώρα επιβεβαιώσει την πληροφορία.

Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής δήλωσε ότι 20 άτομα τραυματίστηκαν, ορισμένα από αυτά σοβαρά. Ορισμένοι ήταν σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ η αστυνομία έκανε λόγο για δύο σοβαρά τραυματίες.

Ο δήμαρχος του Μονάχου Ντίτερ Ράιτερ (SPD) δήλωσε ότι μεταξύ των τραυματιών υπήρχαν και παιδιά: «Είμαι βαθιά σοκαρισμένος».

#München Fahrzeug rast in Menschengruppe, vermutlich Demonstranten. Junger Mann, vmtl. der Fahrer, von Polizei festgenommen und abgeführt. Laut bisherigen Angaben 15 Verletzte. pic.twitter.com/4Io0auZENa pic.twitter.com/DHuZWRuYdh

«Διερευνάται το αν υπάρχει σχέση μεταξύ της συγκέντρωσης και του περιστατικού», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Τόμας Σέλσχορν. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός του αυτοκινήτου έχει πλέον «ασφαλιστεί» και δεν υπάρχει πλέον κανένας κίνδυνος για το κοινό. «Βρισκόμαστε επί του παρόντος στο σημείο με ισχυρές δυνάμεις», τόνισε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Επιπλέον, υπάρχει αυξημένη επιφυλακή λόγω της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου, η οποία διαρκεί μέχρι το Σαββατοκύριακο και αναμένεται να προσελκύσει πολλούς υψηλόβαθμους πολιτικούς από όλο τον κόσμο.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν ωστόσο στην BR ότι το αυτοκίνητο έπεσε σκόπιμα στο πλήθος και ότι επρόκειτο για δύο άνδρες, ένας εκ των οποίων δέχθηκε πυροβολισμούς από την αστυνομία.

Σύμφωνα με το BR24, ένας αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι ο οδηγός του κρεμ χρώματος Mini έπεσε σκόπιμα με το αυτοκίνητό του πάνω στους απεργούς που βρίσκονταν στο συλλαλητήριο του Verdi. Όπως ειπώθηκε, πάτησε πραγματικά το γκάζι.

Es gab einen Vorfall in München bei der Verdi-Kundgebung. Ein Auto fuhr in den Demozug. Es liegt ein Mensch auf der Straße und ein junger Mann wurde von der Polizei abgeführt. Menschen sitzend weinend und zitternd am Boden. Einzelheiten noch unklar. @BR24 pic.twitter.com/9N3YvxbJ2O