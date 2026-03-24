Μολδαβία: Κηρύσσει 60ήμερη κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της ενέργειας

Το κοινοβούλιο της Μολδαβίας ενέκρινε την εισαγωγή 60ήμερης κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον ενεργειακό τομέα, μετά τις ρωσικές επιθέσεις στη γειτονική Ουκρανία που έθεσαν εκτός λειτουργίας μια γραμμή ηλεκτροδότησης, η οποία καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών αναγκών της χώρας.

Το μέτρο, που εισηγήθηκε η φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση της Μολδαβίας, υπερψηφίστηκε από 72 βουλευτές στο σύνολο των 101 μελών της Βουλής. Οι Σοσιαλιστές και οι Κομμουνιστές της αντιπολίτευσης αρνήθηκαν να το υποστηρίξουν.

Η γραμμή Issacea-Vulcanesti μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια από τη Ρουμανία στη Μολδαβία, διασχίζοντας 40 χιλιόμετρα ουκρανικού εδάφους.