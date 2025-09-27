Μολδαβία: Φιλορωσικό κόμμα αποκλείστηκε από τις εκλογές λόγω παράνομης χρηματοδότησης

Η εκλογική αρχή της Μολδαβίας απέκλεισε το φιλορωσικό πολιτικό κόμμα «Μεγάλη Μολδαβία» από τη συμμετοχή στις κοινοβουλευτικές εκλογές της Κυριακής, λόγω υποψίας παράνομης χρηματοδότησης, δήλωσαν αξιωματούχοι το Σάββατο.

Η απόφαση ελήφθη αργά την Παρασκευή και αποτελεί το δεύτερο φιλορωσικό κόμμα που αποκλείεται μέσα σε λίγες ημέρες από την ψηφοφορία, εν μέσω ανησυχιών για φερόμενη ρωσική παρέμβαση στην εκλογική διαδικασία της χώρας και για το μέλλον των φιλοδοξιών της Μολδαβίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή της Μολδαβίας απέκλεισε το κόμμα «Μεγάλη Μολδαβία» (Moldova Mare) μετά από ευρήματα αστυνομικών, ασφαλιστικών και μυστικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οποία το κόμμα χρησιμοποιούσε παράνομη και ξένη χρηματοδότηση, ανέφερε η επιτροπή.

Η ηγέτιδα του κόμματος, Βικτόρια Φουρτούνα, δήλωσε ότι η απόφαση ήταν μεροληπτική και ότι θα ασκήσει έφεση, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης Moldpress.

Η εκλογική αρχή διαπίστωσε ότι το κόμμα είχε χρησιμοποιήσει αδήλωτους οικονομικούς πόρους και υπήρχαν υποψίες ότι παρείχε χρήματα στους ψηφοφόρους για να επηρεάσει το αποτέλεσμα.

Οι αξιωματούχοι υποψιάζονται επίσης ότι το κόμμα ενεργούσε ως διάδοχος του προηγουμένως εκτός νόμου κόμματος με επικεφαλής τον φιλορώσο φυγόδικο επιχειρηματία Ιλάν Σορ, ο οποίος ζει στη Μόσχα και αρνείται κάθε αδίκημα.

Η κοινοβουλευτική ψηφοφορία της Κυριακής θεωρείται σημείο καμπής για τη Μολδαβία, πρώην σοβιετική δημοκρατία και υποψήφια για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS), με επικεφαλής την πρόεδρο Μάια Σάντου, κατέχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία από το 2021. Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το PAS ενδέχεται να χάσει την πλειοψηφία του, καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης προσεγγίζουν ψηφοφόρους που ανησυχούν για το υψηλό κόστος ζωής, την αυξανόμενη φτώχεια και την υποτονική οικονομία.

Η υποχρέωση του PAS να κυβερνήσει σε συνασπισμό θα μπορούσε να περιπλέξει την προσπάθειά του να εντάξει τη Μολδαβία στην ΕΕ έως το 2030, λένε αναλυτές.

Ένα άλλο φιλορωσικό κόμμα, η «Καρδιά της Μολδαβίας», μέλος του φιλορωσικού μπλοκ, αποκλείστηκε από τη συμμετοχή στην ψηφοφορία την περασμένη εβδομάδα.