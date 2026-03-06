Κυρ. Μητσοτάκης για επιστολική ψήφο: Ίσα δημοκρατικά δικαιώματα για όλους, όπου κι αν ζουν (vid)

«Από τις επόμενες εθνικές εκλογές οι Έλληνες του εξωτερικού θα μπορούν να ψηφίζουν με επιστολική ψήφο από εκεί που ζουν», έγραψε ως σχόλιο στα social media ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μησοτάκης, αναφερόμενος στην επιστολική ψήφο και τον τρόπο που θα γίνει η διαδικασίας από τις εκλογές του 2027.

Αυτός ο φάκελος κάνει πιο εύκολη από ποτέ τη συμμετοχή των Ελλήνων του εξωτερικού στις Εθνικές Εκλογές. Μέχρι το 2019 αν ζούσες στο εξωτερικό και ήθελες να ψηφίσεις έπρεπε να ταξιδέψεις στην Ελλάδα. Το 2023 κάναμε το πρώτο βήμα. Για πρώτη φορά οι Έλληνες της διασποράς ψήφισαν σε εκλογικά κέντρα του εξωτερικού. Τις προηγούμενες μέρες ψηφίστηκε στη Βουλή μία ακόμη σημαντική μεταρρύθμιση. Από τις επόμενες Εθνικές Εκλογές οι Έλληνες του εξωτερικού θα μπορούν να ψηφίζουν με επιστολική ψήφο από εκεί που ζουν. Ακριβώς όπως οτο έκαναν στις ευρωελογές. Χωρίς μετακινήσεις, χωρίς ταξίδια εκατοντάδων χιλιομέτρων έως το πλησιέστερο εκλογικό κέντρο».

«Η φωνή ενός πολίτη στη Μελβούρνη, στο Λονδίνο, στο Τορόντο έχει το ίδιο βάρος με τη φωνή ενός πολίτη στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη ή το Ηράκλειο», σημείωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια αυτονόητη εξέλιξη που διασφαλίζει ίσα δημοκρατικά δικαιώματα για όλους τους Έλληνες, όπου κι αν ζουν.

Όπως ανέφερε, η ρύθμιση αυτή αποτελεί έναν ακόμη τρόπο με τον οποίο η Πολιτεία τιμά έμπρακτα τον ελληνισμό της διασποράς.

H ανάρτηση του πρωθυπουργού