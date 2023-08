Μίσιγκαν: Συντριβή αεροσκάφους σε αεροπορική έκθεση - Σώοι οι δύο πιλότοι (vid)

Ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη στην αεροπορική έκθεση Thunder Over Michigan την Κυριακή και τα δύο άτομα που βρίσκονταν στο αεροπλάνο δεν φαίνεται να έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

Για την ακρίβεια, οι δύο επιβαίνοντες πέταξαν με αλεξίπτωτο από το μαχητικό αεροσκάφος MiG-23 νότια του αεροδρομίου Willow Run και προσγειώθηκαν στη λίμνη Belleville, ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας.

A fighter jet crashed into a parking lot during an airshow in Michigan, with crew members ejecting before the aircraft went down. No serious injuries have been reported. https://t.co/Z9YmLN3ncX pic.twitter.com/zLmdazMBf9