Μισέλ σε Τραμπ: Ας αποκατασταθεί η αλήθεια - Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, αντέκρουσε την Παρασκευή, τους ισχυρισμούς του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατηγόρησε την Ευρώπη ότι δεν βοηθάει επαρκώς την Ουκρανία και μάλιστα, κάνει λιγότερα και από την Ουάσινγκτον.

«Ας αποκαταστήσουμε την αλήθεια. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Η συμβολή της ΕΕ στην Ουκρανία: 143 δισεκατομμύρια ευρώ (150 δισεκ. δολάρια)», έγραψε ο Μισέλ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, που απευθυνόταν στον Τραμπ.

.@realDonaldTrump, don’t be intimidated by Putin. We aren’t.



Let’s get the facts straight.



The numbers speak for themselves.



EU contribution to Ukraine: €143 billion ($150 billion).