Μισέλ: Η ενεργειακή κρίση το επίκεντρο της συζήτησης με την Μελόνι

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ενεργειακή κρίση και η οικονομική κατάσταση βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης που είχαν στην πρώτη τους επικοινωνία, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ με την νέα πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο τουίτερ ο κ. Μισέλ, «η Ιταλία είναι ισχυρός εταίρος της ΕΕ. Μόλις μίλησα με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι. Συζητήσαμε μερικές από τις κοινές μας προκλήσεις: τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, την ενεργειακή κρίση και την οικονομική κατάσταση. Συμφωνήσαμε να συναντηθούμε πολύ σύντομα στις Βρυξέλλες».

