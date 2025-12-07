Η Μόσχα δεν φαίνεται να ενστερνίζεται την αμερικανική αισιοδοξία ότι Ουάσινγκτον και Κίεβο είναι κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία καθώς, όπως διαμηνύει, απαιτούνται «ριζικές αλλαγές» στο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία προτού γίνει αποδεκτό.

Συγκεκριμένα ο Γιούρι Ουσάκοφ, ένας από τους στενότερους συνεργάτες του Βλαντιμίρ Πούτιν σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, φέρεται να είπε σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να «κάνουν σοβαρές, θα έλεγα, ριζικές αλλαγές στα έγγραφά τους» για την Ουκρανία.

Τα σχόλιά του ήρθαν λίγες ώρες μετά την δήλωση του Κιθ Κέλογκ, ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ για την Ουκρανία, ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει «πραγματικά ολοκληρωθεί», εξαρτώμενη από δύο ζητήματα - το μέλλον του Ντονμπάς και αυτό του πυρηνικού σταθμού Ζαπορόζια.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η Ουκρανία δεν θα παραδώσει γη με αντάλλαγμα την ειρήνη, λέγοντας ότι μια τέτοια παραχώρηση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως εφαλτήριο για μελλοντικές επιθέσεις από τη Ρωσία.

Το αρχικό προσχέδιο του ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ προέβλεπε την παραχώρηση από την Ουκρανία του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ, των δύο περιοχών που αποτελούν το Ντονμπάς, στη Ρωσία, παρά το γεγονός ότι το Κίεβο εξακολουθεί να ελέγχει τουλάχιστον 5.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα της περιοχής.

Αμερικανικές και ουκρανικές ομάδες συζήτησαν τις λεπτομέρειες του ειρηνευτικού σχεδίου στο Μαϊάμι αυτή την εβδομάδα, αλλά η πρέσβειρα της Ουκρανίας στις ΗΠΑ, Όλγα Στεφανίσινα, παραδέχτηκε ότι «παραμένουν δύσκολα ζητήματα».

Μιλώντας στο CNNi, δήλωσε ότι «οι κύριες προκλήσεις σε αυτό το στάδιο αφορούν ζητήματα εδάφους και εγγυήσεων και αναζητούμε ενεργά τις βέλτιστες μορφές για την αντιμετώπισή τους».

Κέλογκ για Ουκρανία: Είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία ειρήνης - Ντονμπάς και Ζαπορίζια τα δύο «αγκάθια»

Νωρίτερα, ωστόσο, ο απερχόμενος απεσταλμένος των ΗΠΑ για την Ουκρανία δήλωσε ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ήταν «πολύ κοντά» και ότι πλέον εξαρτάται από την επίλυση δύο βασικών εκκρεμοτήτων: το μέλλον της περιοχής Ντονμπάς της Ουκρανίας και του πυρηνικού εργοστασίου της Ζαπορίζια.

Η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, έπειτα από οκτώ χρόνια συγκρούσεων μεταξύ φιλορωσικών αυτονομιστών και ουκρανικών δυνάμεων στο Ντονμπάς, που περιλαμβάνει τις περιοχές Ντονέτσκ και Λουχάνσκ.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι η πιο θανατηφόρα σύγκρουση στην Ευρώπη από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη αντιπαράθεση μεταξύ Ρωσίας και Δύσης από τα βάθη του Ψυχρού Πολέμου.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, ο οποίος πρόκειται να αποχωρήσει τον Ιανουάριο, είπε στο Φόρουμ Εθνικής Άμυνας Ρέιγκαν ότι οι προσπάθειες επίλυσης της σύγκρουσης βρίσκονται «στα τελευταία 10 μέτρα», τα οποία — όπως σημείωσε — είναι πάντα τα πιο δύσκολα.

Τα δύο βασικά εκκρεμή ζητήματα, είπε ο Κέλογκ, αφορούν το εδαφικό - κυρίως το μέλλον του Ντονμπάς - καθώς και το μέλλον του πυρηνικού εργοστασίου της Ζαπορίζια, του μεγαλύτερου στην Ευρώπη, που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο.

«Αν λύσουμε αυτά τα δύο ζητήματα, πιστεύω ότι τα υπόλοιπα θα προχωρήσουν αρκετά καλά», δήλωσε ο Κέλογκ το Σάββατο στη Βιβλιοθήκη και Μουσείο Ρόναλντ Ρέιγκαν στο Σίμι Βάλεϊ της Καλιφόρνια. «Είμαστε σχεδόν εκεί».

«Είμαστε πραγματικά, πραγματικά κοντά», είπε ο Κέλογκ.

Ο Κέλογκ, εν αποστρατεία στρατηγός που υπηρέτησε στο Βιετνάμ, στον Παναμά και στο Ιράκ, είπε ότι η κλίμακα των θανάτων και των τραυματισμών που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι «φρικτή» και άνευ προηγουμένου για μια περιφερειακή σύγκρουση.

Ο Κέλογκ είπε ότι μαζί, Ρωσία και Ουκρανία έχουν υποστεί περισσότερα από 2 εκατομμύρια θύματα — νεκρούς και τραυματίες — από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος. Ούτε η Ρωσία ούτε η Ουκρανία δημοσιοποιούν αξιόπιστες εκτιμήσεις για τις απώλειές τους.

Η Μόσχα λέει ότι οι δυτικές και ουκρανικές εκτιμήσεις διογκώνουν τις ρωσικές απώλειες. Το Κίεβο λέει ότι η Μόσχα διογκώνει τις εκτιμήσεις των ουκρανικών απωλειών.

Η Ρωσία ελέγχει επί του παρόντος το 19,2% της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε το 2014, ολόκληρης της Λουχάνσκ, πάνω από το 80% του Ντονέτσκ, περίπου το 75% των Χερσώνας και Ζαπορίζια, καθώς και μικρά τμήματα των περιοχών Χαρκόβου, Σούμι, Μικολάιβ και Ντνιπροπετρόβσκ.

Ένα διαρρεύσαν σύνολο 28 προσχεδίων αμερικανικών προτάσεων ειρήνης εμφανίστηκε τον περασμένο μήνα, προκαλώντας ανησυχία σε Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, οι οποίοι υποστήριξαν ότι υποχωρούσαν στις βασικές απαιτήσεις της Μόσχας για το ΝΑΤΟ, τον ρωσικό έλεγχο στο ένα πέμπτο της Ουκρανίας και περιορισμούς στον ουκρανικό στρατό.

Αυτές οι προτάσεις, οι οποίες τώρα — σύμφωνα με το Κρεμλίνο — αποτελούνται από 27 σημεία, έχουν χωριστεί σε τέσσερα διαφορετικά μέρη. Τα ακριβή περιεχόμενά τους δεν είναι δημόσια διαθέσιμα.

Σύμφωνα με τις αρχικές αμερικανικές προτάσεις, το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια, του οποίου οι αντιδραστήρες βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε κατάσταση ψυχρής παύσης, θα επαναλειτουργούσε υπό την επίβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, και η ηλεκτρική ενέργεια που θα παραγόταν θα μοιραζόταν εξίσου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το Σάββατο ότι είχε μια μακρά και «ουσιαστική» τηλεφωνική επικοινωνία με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Το Κρεμλίνο δήλωσε την Παρασκευή ότι αναμένει ο Κούσνερ να κάνει το κύριο μέρος του έργου στη διαμόρφωση μιας πιθανής συμφωνίας.

Sky News - Τραμπ Τζούνιορ: Πολύ πιο διεφθαρμένη η Ουκρανία από τη Ρωσία, ίσως αποχωρήσουμε από την ειρηνευτική διαδικασία

Μια διαφορετική εξέλιξη των πραγμάτων έθσε ο μεγαλύτερος γιος του Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του την Κυριακή στο Φόρουμ της Ντόχα 2025.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να αποχωρήσει από τις προσπάθειες για ειρήνη στην Ουκρανία», δήλωσε ο μεγαλύτερος γιος του Αμερικανού προέδρου, την ίδια στιγμή που δύο ζητήματα παραμένουν ανοιχτά ώστε να επιτευχθεί η πολυπόθητη συμφωνία.

Συγκεκριμένα, ο μεγαλύτερος γιος του Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πατέρας του μπορεί να αποσυρθεί από την ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα δεν αποτελεί προτεραιότητα για τους Αμερικανούς και σηματοδοτώντας ότι η Ευρώπη χρειάζεται ένα καλύτερο σχέδιο.

Donald Trump's eldest son @DonaldJTrumpJr told @SkyYaldaHakim his father may walk away from the Ukraine peace process, claiming the issue is not a priority for Americans, and signalling Europe needs a better plan.https://t.co/eCrShN5Raw



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 pic.twitter.com/nzvKQOaioS — Sky News (@SkyNews) December 7, 2025

Σε μια εκτενή συζήτηση με την κεντρική παρουσιάστρια ειδήσεων του Sky News, Γιάλντα Χακίμ, στο Φόρουμ της Ντόχα 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ αναφέρθηκε σε διάφορα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων διπλωματικών προσπαθειών της κυβέρνησης των ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο.

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ μπορεί να αποχωρήσει από το σχέδιο για την Ουκρανία, απάντησε: «Νομίζω ότι μπορεί. Αυτό που είναι καλό στον πατέρα μου και αυτό που είναι μοναδικό στον πατέρα μου είναι ότι δεν ξέρεις τι θα κάνει. Είναι απρόβλεπτος».

Παρόλο που είπε ότι δεν πιστεύει πως η Ουκρανία θα «εγκαταλειφθεί», δήλωσε: «Οι Αμερικανοί πολίτες δεν έχουν όρεξη για ατελείωτους πολέμους και περαιτέρω χρηματοδότηση των στρατιωτικών προσπαθειών της Ουκρανίας».

«Η Ουκρανία είναι πιο διεφθαρμένη από την Ρωσία»

Περιγράφοντας την Ουκρανία ως «μια πολύ πιο διεφθαρμένη χώρα από τη Ρωσία», χαρακτήρισε τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι «έναν από τους μεγαλύτερους merketers όλων των εποχών», προσθέτοντας ότι έχει γίνει «μια σχεδόν θεότητα, ειδικά για την Αριστερά».

«Αυτό το καλοκαίρι, ήμουν στο Μονακό με την όμορφη κοπέλα μου, τη Μπετίνα, και οδηγούσαμε στην πόλη. Και να τι είδα: οποιαδήποτε μέρα, περίπου το 50% των supercars - Bugatti, Ferrari και τα συναφή - είχαν ουκρανικές πινακίδες κυκλοφορίας. Πιστεύουμε πραγματικά ότι όλα αυτά κερδήθηκαν στην Ουκρανία;»

«Ήμουν στην Ουκρανία πριν από 20 χρόνια - σίγουρα δεν υπήρχε ακριβώς "πληθώρα πλούτου" τότε. Και τώρα βλέπουμε τον δεύτερο στην ιεραρχία της χώρας (σ.σ Γέρμακ) να συλλαμβάνεται για κλοπή εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων».

«Όταν βλέπεις ουκρανικές πινακίδες κυκλοφορίας σε κάθε supercar στο Μονακό, συνειδητοποιείς ότι οι πλούσιοι έχουν φύγει. Επέτρεψαν, όπως το βλέπουν, στους «χωρικούς» να πολεμήσουν στο μέτωπο. Και δεν είχαν κανένα κίνητρο να σταματήσουν τον πόλεμο επειδή τα χρήματα συνέχιζαν να ρέουν. Τα έκλεψαν και κανείς δεν νοιάστηκε».

«Το ίδιο ισχύει και με τον Πούτιν. Δεν ήταν οι γιοι των ολιγαρχών που πήγαν στον πόλεμο».

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, αν και δεν κατέχει επίσημο ρόλο στην κυβέρνηση του πατέρα του, παραμένει κεντρική φιγούρα του κινήματος MAGA (Make America Great Again) και τα σχόλιά του αντικατοπτρίζουν την αντίθεση κάποιων μελών της ομάδας Τραμπ προς την ουκρανική κυβέρνηση.