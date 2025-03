Ευρωπαϊκή Ένωση

Σαφές μήνυμα στήριξης στην Ουκρανία λίγο πριν τη Σύνοδο Κορυφής στο Λονδίνο έστειλε την Κυριακή (02/03) η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν με ανάρτησή της στο X.

«Καθοδόν προς το Λονδίνο, για να αναδείξω τη συνεχιζόμενη υποστήριξη της Ευρώπης προς την Ουκρανία, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία. Ο δρόμος προς την ειρήνη είναι η ισχύς. Η αδυναμία γεννά περισσότερους πολέμους. Θα στηρίξουμε την Ουκρανία, ενώ παράλληλα θα ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή άμυνα», έγραψε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ανάρτηση στο X.

On my way to London to highlight Europe’s ongoing support to Ukraine that can lead to just and lasting peace in Ukraine.



The path to peace is strength.



Weakness breeds more war.



We will support Ukraine, while undertaking a surge in European defence.