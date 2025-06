Μήνυμα Μακρόν σε Πεζεσκιάν: Το Ιράν πρέπει να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία την Κυριακή με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), ανέφερε ότι το μήνυμά του προς τον Ιρανό ηγέτη ήταν η ανάγκη επιστροφής στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που σχετίζονται με τα βαλλιστικά όπλα και το πυρηνικό πρόγραμμα, καθώς και η επανέναρξη της συνεργασίας του Ιράν με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA).

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Γαλλίας, τα μηνύματα του προς τον Ιρανό ομόλογο του ήταν τα εξής:

New phone conversation with Iranian President @drpezeshkian today.



My messages:



→ The release of our compatriots Cécile Kohler and Jacques Paris.



→ The protection of our nationals and our facilities in Iran, which must not be subject to any threats.…