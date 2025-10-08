Μήνυμα λιτότητας από Λεκορνί: Χωρίς αποζημίωση οι υπουργοί της πιο βραχύβιας κυβέρνησης στη Γαλλία

Ο Σεμπαστιέν Λεκορνί, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι υπουργοί της βραχύβιας κυβέρνησής του δεν θα λάβουν αποζημίωση απόλυσης, θέλοντας να δώσει το παράδειγμα της δημοσιονομικής λιτότητας που, όπως είπε, χρειάζεται η χώρα.

Ο Λεκορνί, ο πέμπτος πρωθυπουργός της Γαλλίας μέσα σε δύο χρόνια, παραιτήθηκε τη Δευτέρα μαζί με το υπουργικό του συμβούλιο - μόλις λίγες ώρες αφότου η κυβέρνηση είχε ανακοινωθεί την Κυριακή - γεγονός που την καθιστά τη βραχύτερης διάρκειας κυβέρνηση στη σύγχρονη ιστορία της Γαλλίας, σύμφωνα με το Reuters.

Οι Γάλλοι υπουργοί δικαιούνται αποζημίωση αποχώρησης τριών μηνών - σχεδόν 10.000 ευρώ τον μήνα για τους υπουργούς και περίπου 14.000 ευρώ για τον πρωθυπουργό - καθώς δεν δικαιούνται επίδομα ανεργίας.

«Δεν μπορούμε να στοχεύουμε σε περικοπές δαπανών αν δεν προσπαθούμε και εμείς να δώσουμε το παράδειγμα και να ενεργούμε με αυστηρότητα, σύμφωνα με τις υπόλοιπες αποφάσεις που έχω λάβει», δήλωσε ο Λεκορνί στους δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης για τις συνομιλίες με άλλα κόμματα με στόχο την επίλυση της πολιτικής κρίσης.

Η πολιτική αναταραχή στη Γαλλία έχει ενταθεί, καθώς οι διαδοχικοί πρωθυπουργοί δυσκολεύονται να περιορίσουν το μεγαλύτερο δημοσιονομικό έλλειμμα της ευρωζώνης, αντιμετωπίζοντας έντονες αντιδράσεις σε περικοπές δαπανών και αυξήσεις φόρων.

Καθώς η δημόσια αγανάκτηση για την ταχεία διαδοχή πρωθυπουργών αυξάνεται, ο Λεκορνί ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι θέτει ανώτατο όριο δέκα ετών στη διάρκεια κατά την οποία οι πρώην πρωθυπουργοί θα δικαιούνται υπηρεσιακό αυτοκίνητο με οδηγό.

Οι πρώην πρωθυπουργοί κόστισαν στο κράτος 1,58 εκατομμύρια ευρώ πέρυσι σε προνόμια, τα οποία περιλαμβάνουν επίσης τη διατήρηση γραμματέα για μία δεκαετία μετά την αποχώρησή τους από το αξίωμα.