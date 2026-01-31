Μήνυμα αποκλιμάκωσης από τον Πεζεσκιάν: «Ο πόλεμος δεν συμφέρει ούτε το Ιράν ούτε τις ΗΠΑ»

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι ξεκαθάρισε στον Αιγύπτιο ομόλογό του πως η Τεχεράνη δεν επιδιώκει σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι μια ενδεχόμενη αντιπαράθεση δεν θα ωφελούσε καμία από τις δύο πλευρές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ιρανικής προεδρίας, ο Πεζεσκιάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, στενό σύμμαχο της Ουάσινγκτον, ο οποίος έχει προσκληθεί να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν ποτέ δεν επιδίωξε και σε καμία περίπτωση δεν επιδιώκει πόλεμο και είναι απολύτως πεπεισμένη ότι ένας πόλεμος δεν θα ήταν προς το συμφέρον ούτε του Ιράν, ούτε των Ηνωμένων Πολιτειών, ούτε της ευρύτερης περιοχής», τόνισε.

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι, συναντήθηκε στην Τεχεράνη με τον ανώτατο Ιρανό αξιωματούχο ασφαλείας Αλί Λαριτζανί και εξέτασαν τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης των εντάσεων στην περιοχή, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ το Σάββατο.