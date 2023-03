Μινεσότα: Τρένο με χημικά εκτροχιάστηκε και τυλίχθηκε στις φλόγες (vid)

Συναγερμός σήμανε στις τοπικές αρχές της πόλης Ρέιμοντ (Raymond) στη Μινεσότα των ΗΠΑ όταν ένα τρένο με 22 βαγόνια που μετέφερε εύφλεκτα χημικά (ανάμεικτη αιθανόλη) εκτροχιάστηκε και έπιασε φωτιά στη μία τα ξημερώματα, τοπική ώρα.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις ενώ οι κάτοικοι της περιοχής κοντά στο σημείο του ατυχήματος, σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου, κλήθηκαν να εκκενώσουν τα σπίτια τους, μέσα στη νύχτα.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί και το προσωπικό του σιδηροδρόμου ανταποκρίνεται στην περιοχή και θα συνεργαστεί με τους πρώτους ανταποκριτές, σύμφωνα με την γενική διευθύντρια δημοσίων σχέσεων της BNSF Railway, Lena Kent.

Η κύρια γραμμή είναι αποκλεισμένη και δεν υπάρχει εκτιμώμενος χρόνος για την επαναλειτουργία της γραμμής, σύμφωνα με το CNN. Η αιτία του εκτροχιασμού ερευνάται.

Some video coming out of a firery train derailment that occured in Raymond, Minnesota about 1:00 am this morning.



Several tankers were carrying a form of ethanol & corn syrup that caught fire and has caused a 1/2 mile evacuation to the surrounding area.



Video by Ashely Lucas pic.twitter.com/r9U0UpErrV