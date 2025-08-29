Πυροβολισμοί στην Μινεάπολη

Νέες ανατριχιαστικές αποκαλύψεις έρχονται στο «φως» της δημοσιότητας σχετικά με τον 23χρονο δράστη που άνοιξε πυρ σε καθολική εκκλησία στη Μινεάπολη και σκότωσε δύο παιδιά.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το BBC, ερευνητές λένε ότι ο δράστης στη Μινεάπολη ήταν «εμμονικός με την ιδέα να σκοτώνει παιδιά».

Σημειώνεται ότι, ο Ρόμπιν Γουέστμαν, που σκότωσε δύο παιδιά και τραυμάτισε άλλα 18, δεν φαινόταν να έχει κάποιο συγκεκριμένο κίνητρο, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο’Χάρα.

Ο δράστης «φαίνεται ότι μας μισούσε όλους», είπε ο αρχηγός την Πέμπτη, προσθέτοντας: «Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, ο δράστης ήθελε να σκοτώσει παιδιά».

Ταυτόχρονα, τα δολοφονημένα παιδιά έχουν ταυτοποιηθεί από τις οικογένειές τους ως ο Φλέτσερ Μέρκελ, οκτώ ετών, και η Χάρπερ Μόισκι, δέκα ετών.

'WE ARE DEVASTATED': Tributes are pouring in for Fletcher Merkel and Harper Moyski, the two children killed when a shooter opened fire at Annunciation Catholic Church in Minneapolis. The shooting also left 18 other people injured, including 15 children. pic.twitter.com/cGg5WQ5gst — Fox News (@FoxNews) August 29, 2025

«Χθες, ένας δειλός αποφάσισε να μας πάρει τον οκτάχρονο γιο μας, τον Φλέτσερ», είπε στους δημοσιογράφους ο πατέρας του, Τζέσι Μέρκελ και πρόσθεσε ότι «ο Φλέτσερ αγαπούσε την οικογένειά του, τους φίλους του, το ψάρεμα, το μαγείρεμα και κάθε άθλημα που του επέτρεπαν να παίξει».

«Δώστε σήμερα στα παιδιά σας μια επιπλέον αγκαλιά και ένα φιλί. Σ’ αγαπάμε, Φλέτσερ. Θα είσαι πάντα μαζί μας», συνέχισε με δάκρυα στα μάτια.

Οι γονείς της Χάρπερ Μόισκι, Μάικλ Μόισκι και Τζάκι Φλάβιν, είπαν σε δήλωσή τους ότι η κόρη τους «ήταν ένα λαμπρό, χαρούμενο και βαθιά αγαπημένο δεκάχρονο κορίτσι, του οποίου το γέλιο, η καλοσύνη και η ψυχή άγγιξαν όποιον την γνώρισε».

Οι αξιωματούχοι έχουν δώσει μέχρι στιγμής λίγες λεπτομέρειες για το παρελθόν του υπόπτου, αλλά λένε ότι ο Γουέστμαν είχε φοιτήσει παλαιότερα στο σχολείο της εκκλησίας και ότι η μητέρα του είχε εργαστεί εκεί.

Ο 23χρονος ύποπτος πιστεύεται ότι πλησίασε από το πλάι της Εκκλησίας του Ευαγγελισμού, η οποία στεγάζει επίσης σχολείο, και πυροβόλησε δεκάδες φορές μέσα από τα παράθυρα χρησιμοποιώντας τρία πυροβόλα όπλα. Η αστυνομία βρήκε επίσης μια βόμβα καπνού στη σκηνή.

Το προφίλ του δράστη

Υπενθυμίζεται ότι, αξιωματούχοι κατονόμασαν τον δράστη ως Ρόμπιν Γουέστμαν, ηλικίας 23 ετών. Οι αξιωματούχοι αναφέρθηκαν στον δράστη της επίθεσης χρησιμοποιώντας αρσενικό άρθρο σε συνεντεύξεις Τύπου.

Τα δικαστικά αρχεία δείχνουν ότι το όνομα του Γουέστμαν άλλαξε από Ρόμπερτ το 2020 με το σκεπτικό ότι ο Γουέστμαν αυτοπροσδιορίστηκε ως γυναίκα.

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης δήλωσε ότι το περιστατικό αυτό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για την παρενόχληση άλλων τρανς προσώπων.

Σύμφωνα με τον Independent, ο Γουέστμαν δεν έχει ποινικό ιστορικό και η αστυνομία εξακολουθεί να προσπαθεί να καθορίσει το κίνητρο για την επίθεση. Η ένοπλη φορούσε μαύρα ρούχα και «παντελόνι τύπου cargo», είπε ο Ο’Χάρα, και ήταν οπλισμένη με ένα τουφέκι, καραμπίνα και πιστόλι — όλα αγορασμένα νόμιμα.

Ο Γουέστμαν πυροβόλησε μέσα από τα βιτρό παράθυρα πίσω από πόρτες που είχαν φραχτεί με ξύλινα δοκάρια 2x4 από την εξωτερική πλευρά, είπε ο Ο’Χάρα.

Αν και το κίνητρο δεν είναι σαφές, διαδικτυακές αναρτήσεις που συνδέονται με τον Γουέστμαν δείχνουν εμμονή με μαζικούς δολοφόνους, νεοναζιστικές σκέψεις και υποτιθέμενα σχέδια για την επίθεση.

Μια σειρά από ανησυχητικά βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης — και φέρονται να συνδέονται με λογαριασμό που ανήκε στον ύποπτο — παρέχουν κάποια εικόνα για την επίθεση.

Σε ένα βίντεο, ο Γουέστμαν ξεφυλλίζει ένα σημειωματάριο γεμάτο σελίδες με χειρόγραφες σημειώσεις, οι περισσότερες από τις οποίες δεν φαίνεται να είναι στα αγγλικά. Στο βίντεο αυτό, ο Γουέστμαν ακούγεται να λέει: «Αγαπώ την οικογένειά μου» και «Δεν μπορώ να το αντέξω άλλο αυτό».

Η τελευταία σελίδα που φαίνεται στο βίντεο γράφει: «Το τέλος. Λυπάμαι πάρα πολύ.» Είναι υπογεγραμμένη «Robin» με μια καρδιά σχεδιασμένη δίπλα.

The Minneapolis shooter's name is reported to be Robin Westman. Here is his written manifesto and video from @YouTube. @fitsnews pic.twitter.com/isDXHZHEFG — Thomas D Murphy US Senate candidate, SC (R) (@ThomasMurphy4SC) August 27, 2025

Σε άλλο απόσπασμα, ένα μαχαίρι καρφώνεται στο κέντρο μιας σελίδας που απεικονίζει την κάτοψη μιας εκκλησίας, με σχέδια για τις εισόδους, τα καθίσματα, έναν σταυρό και ακόμη και μια πυξίδα που δείχνει προς ποια κατεύθυνση είναι στραμμένη.