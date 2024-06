Μιλέι: Θα κλείσει την υπηρεσία για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας

Ο Χαβιέρ Μιλέι, ο πρόεδρος της Αργεντινής, πρόκειται να διαλύσει την κυβερνητική υπηρεσία που είναι αρμόδια για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση των ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η Κλαούντια Μπάρσια, επικεφαλής του υφυπουργείου για την προστασία από τη βία κατά των γυναικών, παραιτήθηκε την Πέμπτη με την προειδοποίηση ότι η υπηρεσία θα κλείσει σύντομα.

Σύμφωνα με τον Guardian, απόφαση έρχεται καθώς η κυβέρνηση Μιλέι περικόπτει τις κρατικές δαπάνες και επιβάλλει σαρωτικά μέτρα λιτότητας σε μια προσπάθεια να βγάλει την Αργεντινή από την οικονομική κρίση.

Η χώρα υποφέρει από ένα από τα υψηλότερα ποσοστά πληθωρισμού στον κόσμο, ενώ περισσότεροι από τους μισούς ανθρώπους ζουν σε συνθήκες φτώχειας.



Πηγή της γραμματείας ανθρωπίνων δικαιωμάτων δήλωσε ότι η κίνηση αυτή αποσκοπεί στον «εξορθολογισμό» της υπηρεσίας και στη «βελτιστοποίηση των πόρων», προσθέτοντας ότι «όλες οι αποστολές και τα προγράμματα» θα συνεχιστούν.

Ο οργανισμός εποπτεύει την τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης 144 και το πρόγραμμα Ακομπανάρ, το οποίο βοηθά τα άτομα που κινδυνεύουν από έμφυλη βία.



Έχει ήδη αντιμετωπίσει περικοπές - οι δημόσιες δαπάνες για πολιτικές μείωσης της έμφυλης βίας ήταν κατά 26,8% χαμηλότερες το πρώτο τρίμηνο του 2024 σε σχέση με το 2023, σύμφωνα με ανάλυση κυβερνητικών στοιχείων από την Ένωση Πολιτών για την Ισότητα και τη Δικαιοσύνη.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την πλήρη αποψίλωση των πολιτικών για την πρόληψη της έμφυλης βίας», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι του τμήματος, οι οποίοι αρχικά αριθμούσαν 600 αλλά έχουν περικοπεί σε 200.

Η Αργεντινή αντιμετωπίζει υψηλά ποσοστά έμφυλης βίας, με τον αριθμό των γυναικοκτονιών - μισογυνιστικών δολοφονιών - να αυξάνεται κατά 11% πέρυσι, σύμφωνα με δικαστικά στοιχεία.



Το τοπικό παρατηρητήριο Now They See Us έχει καταγράψει 78 γυναικοκτονίες φέτος, γεγονός που αντιστοιχεί σε μία δολοφονία λόγω φύλου κάθε 37 ώρες.

Η ένωση των κρατικών εργαζομένων χαρακτήρισε την κίνηση αυτή «τεράστιο πλήγμα» και σημείωσε ότι θα είναι η πρώτη φορά από το 1992 που η Αργεντινή «δεν θα έχει έναν οργανισμό υπεύθυνο για την υλοποίηση δημόσιων πολιτικών που προωθούν μια ζωή χωρίς βία και διακρίσεις και υπέρ της ισότητας». Έχει καλέσει σε διαμαρτυρία κατά της απόφασης την ερχόμενη Τρίτη.

Ο φιλελεύθερος πρόεδρος είναι ανοιχτά αντιφεμινιστής και αντιμετωπίζει τακτικά επικρίσεις για θέματα δικαιωμάτων των γυναικών.



Στους πρώτους έξι μήνες της προεδρίας του απαγόρευσε τη γλώσσα που περιλαμβάνει το φύλο σε όλο τον δημόσιο τομέα και χαρακτήρισε την άμβλωση ως «φόνο με βαρύτητα». Το ίδιο το τμήμα για τη βία λόγω φύλου ήταν αντικατάσταση του υπουργείου γυναικών, φύλου και πολυμορφίας, το οποίο ο Μιλέι έκλεισε λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του τον Δεκέμβριο.