Μιλέι: Ανακοίνωσε σχέδιο για τη μεταφορά της πρεσβείας της Αργεντινής στην Ιερουσαλήμ (vid)

Ο πρόεδρος της Αργεντινής, ο οποίος έφθασε σήμερα στο Ισραήλ, δήλωσε μόλις κατέβηκε από το αεροπλάνο στο Τελ Αβίβ ότι το "σχέδιο" του είναι η μεταφορά στην Ιερουσαλήμ της πρεσβείας της χώρας του, η οποία σήμερα βρίσκεται κοντά στο Τελ Αβίβ.

"Το σχέδιό μου είναι να μεταφέρω την πρεσβεία στη Δυτική Ιερουσαλήμ", δήλωσε ο Χαβιέρ Μιλέι, όταν τον υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ο υπουργός Εξωτερικών Ισραέλ Κατς.

Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου χαιρέτισε την ανακοίνωση αυτή αναφέροντας ότι ο πρόεδρος της Αργεντινής "τηρεί τις υποσχέσεις του" στο θέμα αυτό.

Ο Μιλέι, ο οποίος πραγματοποιεί στο Ισραήλ την πρώτη του επίσκεψη στο εξωτερικό μετά την εκλογή του τον Νοέμβριο, είχε ήδη δηλώσει την πρόθεσή του που αφορά ένα εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα, να μεταφέρει την πρεσβεία της χώρας του στην Ιερουσαλήμ.

Η Αργεντινή θα είναι επομένως μια από τις ελάχιστες χώρες που θα έχουν μια τέτοια διπλωματική αντιπροσωπεία στο Ισραήλ, σε αυτή την πόλη, βασικό ζήτημα της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης.

👏🇦🇷🇮🇱 Javier Millay, the president of Argentina landed in the Jewish state.



The president announced the transfer of the Argentine embassy to the eternal and united capital of the Jewish people - Jerusalem.



"Jerusalem" appears in the Hebrew Bible 669 times, in 238 chapters. pic.twitter.com/lke5KF6mur