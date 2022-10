Μικολάιβ: Καταρρίφθηκαν πέντε ιρανικά drones -καμικάζι

Ο κυβερνήτης του Μικολάιβ, Βιτάλιι Κιμ, σε ενημερωτική ανάρτηση για την κατάσταση στην περιοχή του, ανέφερε ότι τις τελευταίες 24 ώρες έχασε τη ζωή της μια γυναίκα.

Στο επιχειρησιακό πεδίο ανέφερε ότι τα συστήματα αεράμυνας κατέστρεψαν 14 πυραύλους κρουζ πάνω από το Μικολάιβ ενώ υποστηρίζει ότι από τις 3.30 έως τις 5.30 το πρωί οι ουκρανικές δυνάμεις κατέστρεψαν πέντε ιρανικά drones - καμικάζι «Shahed -136».

Όπως επισημαίνεται από τον Guardian, αυτές οι αναφορές δεν έχουν διασταυρωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

#Russian occupiers struck two #Iranian kamikaze drones Shahed-136 at the Ladyzhskaya TPP in the #Vinnitsa region. pic.twitter.com/o8VyrgDwZZ