Μιανμάρ: Ενός λεπτού σιγή για τα θύματα του σεισμού που ξεπέρασαν τα 2.000

Οι πολίτες της Μιανμάρ καλούνται να τηρήσουν σήμερα Τρίτη ενός λεπτού σιγή για τα θύματα του καταστροφικού σεισμού της Παρασκευής, που ισοπέδωσε κτίρια κι υποδομές κι άφησε πίσω, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό, πάνω από 2.000 νεκρούς στη χώρα που σπαρασσόταν ήδη από εμφύλια σύρραξη.

Πέντε μέρες μετά τον σεισμό 7,7 βαθμών, πολλοί στη Μιανμάρ συνεχίζουν ακόμα να κοιμούνται έξω, στην ύπαιθρο, ελλείψει στέγης, καθώς οι ασταμάτητες μετασεισμικές δονήσεις εξακολουθούν να σπέρνουν τρόμο σε πολλούς, που δεν αποκλείουν νέες καταστροφές.

Οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες στη χώρα ως και την Κυριακή, κατά την εβδομάδα εθνικού πένθους που κήρυξε η στρατιωτική χούντα χθες Δευτέρα — σε ένδειξη «συμπάθειας» για τα θύματα και τις καταστροφές, σύμφωνα με τους στρατηγούς.

⚡Death toll from #Myanmar earthquake rises to 2,056, more than 3,900 injured, 270 missing - AFP



Myanmar's prime minister has declared national mourning from March 31 to April 6. #MyanmarEarthquake #MyanmarEarthquake2025 #Myanmar pic.twitter.com/y7rVWO5X4h