Πόλεμος στην Ουκρανία

Μία γυναίκα τραυματίστηκε και λιμενικές υποδομές καταστράφηκαν από την επίθεση της Ρωσίας με πυραύλους και drones στη διάρκεια της νύχτας, ανέφερε νωρίς σήμερα το πρωί, ο Ολεχ Κιπέρ κυβερνήτης της Οδησσού που βρίσκεται στα νότια της Ουκρανίας.

Φωτιά ξέσπασε σε μία μη κατοικήσιμη στην πόλη της Οδησσού, που είναι το διοικητικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής της Οδησσού, ως συνέπεια των επιθέσεων, αλλά κατασβέστηκε εγκαίρως, ανέφερε ο Κιπέρ στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

