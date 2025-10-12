Μεξικό: Τουλάχιστον 44 νεκροί λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και πλημμυρών (pics&vids)

Τουλάχιστον 44 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Μεξικό έπειτα από ημέρες έντονων βροχοπτώσεων και πλημμυρών, ανακοίνωσε η κυβέρνηση την Κυριακή.

Οι καταρρακτώδεις βροχές από τους τροπικούς κυκλώνες Πρισίλα και Ρέιμοντ προκάλεσαν κατολισθήσεις και πλημμύρες σε πέντε πολιτείες.

Σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση, 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πολιτεία Βερακρούζ, 16 στην Ιδάλγο, εννέα στην Πουέμπλα και ένας στην Κερετάρο.

More video of the catastrophic flooding in Poza Rica, Veracruz, Mexico....pic.twitter.com/w2mT2N9vhx — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 10, 2025

Η κυβέρνηση της προέδρου Κλαούντια Σέινμπαουμ διαχειρίζεται σχέδιο αντιμετώπισης για τη στήριξη 139 πόλεων που επλήγησαν.

Φωτογραφίες που δημοσίευσε ο μεξικανικός στρατός δείχνουν στρατιώτες να απομακρύνουν κατοίκους με σωσίβιες λέμβους, σπίτια πλημμυρισμένα με λάσπη και διασώστες να κινούνται μέσα σε νερά που φτάνουν ως τη μέση στους δρόμους των πόλεων.

The number of deaths resulting from heavy rains in Mexico has risen to 31, writes the newspaper El Universal. pic.twitter.com/WrZLmmiXuX — F̳̿͟͞l̳̿͟͞i̳̿͟͞c̳̿͟͞k̳̿͟͞ ™ (@Flick1_) October 12, 2025

«Συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε Βερακρούζ, Ιδάλγο, Πουέμπλα, Κερετάρο και Σαν Λουίς Ποτοσί, σε συντονισμό με τον κυβερνήτη και τους λοιπούς κυβερνήτες, καθώς και με διάφορες ομοσπονδιακές αρχές. Η Εθνική Επιτροπή Έκτακτης Ανάγκης βρίσκεται σε διαρκή συνεδρίαση», δήλωσε η Σέινμπαουμ στην πλατφόρμα X.

I spent some time in Yuma , never rains but when it did it looked like a flash flood everywhere. This was like two years ago. Had to go to Mexico for some tooth repair pic.twitter.com/8mDeZ5R5qt — schawn (@whatandwhereto) October 12, 2025