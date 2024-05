Μεξικό: Έξι νεκροί και 50 τραυματίες σε προεκλογική συγκέντρωση - Κατέρρευσε η σκηνή (vid)

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τουλάχιστον 56 τραυματίστηκαν, οι 15 σοβαρά, όταν κατέρρευσε σκηνή εν μέσω προεκλογικής συγκέντρωσης με παρόντα υποψήφιο για την προεδρία του Μεξικού, τον Χόρχε Άλβαρες Μάινες, στον δήμο Σαν Πέδρο Γκάρσα Γκαρσία, στην πολιτεία Νουέβο Λεόν (βόρεια), χθες Τετάρτη, μεταδίδουν μεξικανικά ΜΜΕ.

Νωρίτερα, ο απερχόμενος πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ έκανε λόγο μέσω X για τέσσερις νεκρούς και 15 τραυματίες, επικαλούμενος τον κυβερνήτη της Νουέβο Λεόν, τον Σαμουέλ Γκαρσία.

BREAKING: Stage collapses during political rally in northeast Mexico. At least 4 dead, many injured pic.twitter.com/9Aik66gdyv