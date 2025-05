Σε σκηνή τρόμου μετατράπηκε το βράδυ της Κυριακής μια γιορτινή προεκλογική συγκέντρωση στη μεξικανική πολιτεία Βερακρούς, όταν η υποψήφια δήμαρχος Γεσένια Λάρα Γκουτιέρες δολοφονήθηκε εν ψυχρώ μαζί με τρία ακόμη άτομα.

Σύμφωνα με το CNN, το αιματηρό περιστατικό καταγράφηκε σε ζωντανή μετάδοση μέσω Facebook, κατά την οποία η υποψήφια του κυβερνώντος κόμματος Morena χαιρετούσε πολίτες στους δρόμους του Τεξιστεπέκ, περιτριγυρισμένη από υποστηρικτές και μέλη της προεκλογικής της καμπάνιας. Ξαφνικά, οι ζητωκραυγές του πλήθους καλύφθηκαν από αλλεπάλληλους πυροβολισμούς εκτός κάδρου – περίπου 20 συνολικά – που ακούγονται καθαρά στο βίντεο, το οποίο παρέμεινε αναρτημένο στη σελίδα της στο Facebook και τη Δευτέρα.

Τη δολοφονική επίθεση επιβεβαίωσε η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, κατά τη διάρκεια της πρωινής συνέντευξης Τύπου της, σημειώνοντας πως προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα κίνητρα των δραστών. Η ίδια διαβεβαίωσε πως η ομοσπονδιακή κυβέρνηση συνεργάζεται στενά με τις τοπικές αρχές και προσφέρει κάθε απαραίτητη στήριξη, ιδίως ενόψει των επικείμενων εκλογών της 2ας Ιουνίου.

