Μεξικό: 27 νεκροί στο Ακαπούλκο μετά το πέρασμα του τυφώνα Ότις

Στους 27 ανέρχονται οι νεκροί και στους τέσσερις οι αγνοούμενοι μετά το πέρασμα του ισχυρού τυφώνα Ότις από τη διάσημη λουτρόπολη Ακαπούλκο και την περιφέρειά του, στο νοτιοδυτικό Μεξικό. «Δυστυχώς λάβαμε μια αναφορά της πολιτειακής κυβέρνησης και της δημαρχίας που έκανε λόγο για 27 νεκρούς και τέσσερις αγνοούμενους», δήλωσε η υπουργός Ασφαλείας, Ρόσα Ισέλα Ροδρίγες, κατά την καθημερινή συνέντευξη Τύπου του προέδρου της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ που επικαλείται τα Reuters και AFP.

Η κυβέρνηση εργάζεται για την αποκατάσταση του ηλεκτρικού ρεύματος και την εκκαθάριση από την καταστροφή που προκάλεσε ο τυφώνας κατηγορίας 5, ο οποίος ξεθεμελίωσε τη νότια πολιτεία Γκερέρο, αποκόπτοντας το Ακαπούλκο, σημείωσε ο πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, δηλώνοντας «αυτό που έζησε το Ακαπούλκο ήταν πολύ καταστροφικό. Αυτό δεν έχει προηγούμενο στη χώρα στο πρόσφατο παρελθόν».

Ο Ότις πλημμύρισε δρόμους, ξήλωσε στέγες από σπίτια και ξενοδοχεία, διακόπηκαν οι επικοινωνίες, η οδική και η αεροπορική πρόσβαση.

Officials have said that not a single power line pole remained standing in Acapulco. There are still dozens of communities without communication. 💔#HurricaneOtis #HurracanOtis #Otis #Acapulco #México pic.twitter.com/v4FWtE5BuN