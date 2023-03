Μέτσολα: Οι επιτιθέμενοι στην ήπειρό μας δεν θα μείνουν ατιμώρητοι (vid)

Μήνυμα προς τη Ρωσία ότι δεν θα μείνει ατιμώρητη για τον πόλεμο που προκάλεσε στη γηραιά ήπειρο, έστειλε η πρόεδρος του ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα.

Μιλώντας σε συνέδριο στο Λβίβ της Ουκρανίας η κ. Μέτσολα αναφέρθηκε στην εισβολή της Μόσχας διαβεβαιώνοντας τους παρευρισκομένους πως «οι επιτιθέμενοι που έχουν ξεκινήσει έναν πόλεμο στην ήπειρό μας δεν θα μείνουν ατιμώρητοι»

Παράλληλα τόνισε πως η ΕΕ θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία στον πόλεμο κατά των εισβολέων, αλλά και τις προσπάθειες για διερεύνηση των εγκλημάτων πολέμων.

Η ίδια τόνισε μεταξύ άλλων, ότι ως μητέρα τεσσάρων παιδιών θα ήθελε να πει στα παιδιά της, όταν κερδίσει τον πόλεμο η Ουκρανία, πως κάθε υπεύθυνος θα απολογηθεί για τα εγκλήματα που διέπραξε και τις ακρότητες που έκανε κατά των γενναίων Ουκρανών.

"The aggressors that have started a war on our continent will not go unpunished."@EP_President Roberta Metsola at the #United4Justice Conference in Lviv pic.twitter.com/RfFTSQyXF3