Μετά από δύο χρόνια πολέμου, η αμυντική τεχνολογία του Ισραήλ στηρίζει την οικονομική του ανάκαμψη

Ο ζωτικής σημασίας τεχνολογικός τομέας του Ισραήλ, που πλήττεται από τον πόλεμο στη Γάζα, δείχνει τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης, υποστηριζόμενος από την αύξηση των καινοτομιών στον τομέα της άμυνας και τη νέα δυναμική των επενδύσεων.

Οι τεχνολογίες αιχμής αντιπροσωπεύουν το 17% του ΑΕΠ της χώρας, το 11,5% των θέσεων εργασίας και το 57% των εξαγωγών, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Αρχής Καινοτομίας του Ισραήλ (IIA), που δημοσιεύθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2025.

Ωστόσο, σύμφωνα με το AFP, όπως και ο υπόλοιπος οικονομικός τομέας, ο τομέας αυτός δεν γλίτωσε από τις επιπτώσεις του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε με την επίθεση της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και οδήγησε σε έλλειψη προσωπικού και διστακτικότητα από τους πιθανούς υποστηρικτές.

Τώρα, με την εκεχειρία να διατηρείται σε μεγάλο βαθμό στη Λωρίδα από τον Οκτώβριο, η ελκυστικότητα του Ισραήλ επιστρέφει σταδιακά, όπως αποδείχθηκε στα μέσα Δεκεμβρίου, όταν ο αμερικανικός «κολοσσός» των μικροτσίπ Nvidia ανακοίνωσε ότι θα δημιουργήσει ένα τεράστιο κέντρο έρευνας και ανάπτυξης στο βορρά, το οποίο θα μπορεί να φιλοξενήσει έως και 10.000 υπαλλήλους.

«Οι επενδυτές έρχονται στο Ισραήλ ασταμάτητα», δήλωσε τότε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Οι εταιρείες υψηλής τεχνολογίας έπρεπε να αντιμετωπίσουν μαζικές περικοπές προσωπικού, επειδή το 15 έως 20% των εργαζομένων, και μερικές φορές και περισσότερο, κλήθηκαν» στο μέτωπο ως εφέδροι, δήλωσε ο διευθυντής του IIA, Dror Bin, στο AFP.

Για να χειροτερέψει η κατάσταση, στα τέλη του 2023 και το 2024, «η αεροπορική κίνηση, ένα κρίσιμο στοιχείο αυτού του παγκοσμιοποιημένου τομέα, αναστάλθηκε και οι ξένοι επενδυτές πάγωσαν τα πάντα, περιμένοντας να δουν τι θα συμβεί», πρόσθεσε.

Ο πόλεμος προκάλεσε επίσης ένα brain drain στο Ισραήλ.

Μεταξύ Οκτωβρίου 2023 και Ιουλίου 2024, περίπου 8.300 εργαζόμενοι στον τομέα των προηγμένων τεχνολογιών εγκατέλειψαν τη χώρα για ένα έτος ή περισσότερο, σύμφωνα με έκθεση του IIA που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2025.

Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει περίπου το 2,1% του εργατικού δυναμικού του τομέα.

Η έκθεση δεν διευκρίνισε πόσοι εργαζόμενοι έφυγαν από το Ισραήλ για να εργαστούν σε ξένες εταιρείες σε σύγκριση με ισραηλινές εταιρείες με έδρα στο εξωτερικό, ούτε πόσοι έχουν επιστρέψει στο Ισραήλ από τότε.

Αύξηση των νεοσύστατων επιχειρήσεων στον τομέα της άμυνας

Το 2023, ο τομέας της τεχνολογίας ξεπέρασε κατά πολύ την αύξηση του ΑΕΠ, σημειώνοντας αύξηση 13,7% σε σύγκριση με 1,8% για το ΑΕΠ.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία του IIA, η παραγωγή του τομέα παρέμεινε στάσιμη το 2024 και το 2025.

Οι επαγγελματίες του κλάδου πιστεύουν πλέον ότι η βιομηχανία βρίσκεται σε σημείο καμπής.

Οι ισραηλινές εταιρείες τεχνολογίας συγκέντρωσαν 15,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε ιδιωτική χρηματοδότηση το 2025, από 12,2 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τον Δεκέμβριο από την Startup Nation Central (SNC), μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που προωθεί την ισραηλινή καινοτομία.

Η deep tech — καινοτομία που βασίζεται σε σημαντικές επιστημονικές ή τεχνικές εξελίξεις, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, η βιοτεχνολογία και η κβαντική πληροφορική — επέστρεψε το 2025 στα επίπεδα που είχε πριν από το 2021, σύμφωνα με το IIA.