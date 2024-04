Ανάλυση Politico: Το Ιράν σχεδιάζει επίθεση στο Ισραήλ - Φοβάται αντίποινα των ΗΠΑ

Το Ιράν διαμορφώνει τα σχέδιά του για ένα μεγάλο χτύπημα κατά του Ισραήλ, ώστε να στείλει ένα μήνυμα - αλλά όχι να προκαλέσει έναν περιφερειακό πόλεμο που θα αναγκάσει την Ουάσινγκτον να απαντήσει, εκτιμούν οι ΗΠΑ.



Σύμφωνα με το Politico αξιωματούχοι της κυβέρνησης Μπάιντεν κρίνουν ότι το Ιράν σχεδιάζει μια μεγαλύτερη από το συνηθισμένο αεροπορική επίθεση κατά του Ισραήλ τις επόμενες ημέρες, η οποία πιθανότατα θα περιλαμβάνει ένα μείγμα πυραύλων και χτυπημάτων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στους οποίους παραχωρήθηκε ανωνυμία για να περιγράψουν λεπτομερώς τις ευαίσθητες συζητήσεις.

Πλήρως προετοιμασμένος και σε ετοιμότητα είναι ο ισραηλινός στρατός στην περίπτωση που το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ. Αυτό, διότι, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, αναμένεται ιρανική επίθεση τα επόμενα δύο 24ωρα στο βόρειο ή στο νότιο Ισραήλ. Κατά το δημοσίευμα, δεν έχει ληφθεί κάποια οριστική απόφαση γιατί το Ιράν σταθμίζει τα αποτελέσματα μίας τέτοιας απόφασης.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ αξιολογεί συνεχώς την κατάσταση, αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου των IDF, υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο υπουργός Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ, όπου σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό ομόλογό του, είπε ότι το Ισραήλ θα ανταποδώσει οποιαδήποτε ιρανική επίθεση στην επικράτειά του.

Israeli PM says 'whoever hurts us, we hurt them'



His comments came after Iran’s Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei again promised to retaliate against Israel over the killings of Iranian generals in a strike on its consulate in Syria.https://t.co/3S3ger3wyc pic.twitter.com/NRNpSTjr47