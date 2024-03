Μεσανατολικό: Στέλεχος της Χαμάς σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα στο Λίβανο

Ένα ισραηλινό drone στόχευσε την Τετάρτη ένα αυτοκίνητο έξω από την πόλη Τύρος, στα νότια του Λιβάνου, σκοτώνοντας ένα μέλος της Χαμάς από τον παλαιστινιακό καταυλισμό Ρασίντιεχ, δήλωσαν Ισραηλινοί αξιωματούχοι και στελέχη της Χαμάς.

Πηγή της τρομοκρατικής οργάνωσης, μιλώντας στο Reuters, αναγνώρισε το μέλος της ως τον Χαντί Μουσταφά, αλλά δήλωσε ότι δεν ήταν υψηλόβαθμο στέλεχος. Η τηλεόραση Al Aqsa της Χαμάς δήλωσε ότι ο Μουσταφά ήταν ηγέτης της ένοπλης πτέρυγας της οργάνωσης.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι σκότωσε τον Μουσταφά στο νότιο Λίβανο και τον χαρακτήρισε ως διοικητή της Χαμάς, υποστηρίζοντας ότι ήταν υπεύθυνος για επιθέσεις εναντίον ισραηλινών και εβραϊκών στόχων σε όλο τον κόσμο.

