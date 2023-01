Μεσανατολικό: «Αποτυχημένη» εκτόξευση ρουκέτας από τη Λωρίδα της Γάζας

Αποτυχημένη προσπάθεια εκτόξευσης ρουκέτας πραγματοποίησαν Παλαιστίνοι μαχητές εναντίον του Ισραήλ, η ρουκέτα κατέπεσε μέσα στον θύλακα ενώ δεν υπήρξαν θύματα, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

«Αποτυχημένη εκτόξευση ρουκέτας, που κατέπεσε στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, εντοπίστηκε απόψε. Όπως προβλέπεται, δεν ενεργοποιήθηκε συναγερμός», ανέφερε χθες βράδυ ο ισραηλινός στρατός μέσω Twitter.

A failed rocket launch that fell in the northern Gaza Strip was identified tonight.



In accordance with standard operating procedures, an alert was not activated.



Full routine continues on the Israeli home front.